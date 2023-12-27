Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με την κυβέρνηση έτοιμη να πατήσει το «κουμπί των αυξήσεων», μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για την αύξηση των εισοδημάτων δημοσίων – περισσότερο- και ιδιωτικών – λιγότερο- υπαλλήλων, ενώ οικονομικό όφελος στη συναλλαγή τους με το κράτος θα δει το σύνολο των πολιτών. Για την κυβέρνηση, όπως έχει διατυπωθεί από τα χείλη του ίδιου του πρωθυπουργού αλλά και όλων των κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, το 2024 είναι μία χρονιά αυξήσεων των εισοδημάτων και άσκησης μιας ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής που θα έχει αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας και θα βαίνει συνεχώς βελτιούμενη.

Μετά από δεκατέσσερα χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν να αυξάνονται οι μισθοί τους, περίπου 1500 ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο, ενώ αύξηση θα πάρουν και όσοι υπάλληλοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, όπως και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που έχουν συμπληρωμένες τριετίες για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Οι συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις, για δεύτερη φορά, περίπου στο 3%, και έρχεται να προστεθεί στο 7,5% της προηγούμενης χρονιάς, καθώς επίσης και όσοι δικαιούνται αναπηρικά και κοινωνικά επιδόματα αλληλεγγύης αλλά και το σύνολο των οικογενειών με παιδιά που θα δουν το αφορολόγητό τους να αυξάνεται.

Εκτός των παραπάνω, στα μέτρα που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2024 και θα «τονώσουν» το εισόδημα των πολιτών είναι η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η μείωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες από φυσικές καταστροφές, η απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στην αγορά φαρμάκων , το youth pass, συνολικού ύψους 1,6 δις ευρώ ετησίως.

Οι μόνιμες αυξήσεις στα εισοδήματα, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, αποτελούν και την πιο αποτελεσματική απάντηση στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό εκτιμώντας ότι «δίνει μια ανάσα στους πολίτες σε σχέση με τις σημαντικές και επώδυνες αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες». Προσθετικά στα μέτρα αυτά που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το νέο έτος, αντίστοιχα υπάρχει σημαντική ελάφρυνση των εισοδημάτων από τις περισσότερες από 50 μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που « δίνει ένα πρόσθετο διαθέσιμο, πραγματικό εισόδημα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε οικογένεια και κάθε εργαζόμενο» σημειώνουν.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν καταστήσει σαφές ότι όποιες παροχές, αυξήσεις και βελτιώσεις στα οικονομικά των πολιτών επ' ουδενί δεν θα έθεταν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, καθώς όπως τόνιζαν «η Ελλάδα ακολουθεί μια δημοσιονομικά υπεύθυνη και σοβαρή πολιτική». Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα έχει ήδη πετύχει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος άνω του 1% για το 2023, ενώ ο στόχος για το 2024 είναι στο 2,1%. Η Ελλάδα συνολικά από την πανδημία και μετά έχει καταφέρει μια από τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές προσαρμογές μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών με την ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους διεθνώς -παρότι βεβαίως παραμένει σε υψηλά επίπεδα ακόμη. Αυτό, χαρακτηρίζεται από κυβερνητικά στελέχη ως ένα «σημαντικό επίτευγμα», αναφερόμενοι στο ότι έχουν «μαζευτεί» οι δαπάνες που ήταν αναγκαίο να γίνουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης, ενώ η φορολογική πολιτική που υιοθετήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει μειώσει κατά σχεδόν 5,5 - 6 δισεκ. ευρώ μόνιμα τη φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Τα έσοδα του 2023 είναι 61,5 δις ευρώ, παρότι οι φόροι σε σχέση με το 2019 – που ήταν 51,5 δις ευρώ- μειώθηκαν κατά 6 δις ευρώ. Δηλαδή, έχοντας μειώσει κατά 6 δις φόρους και εισφορές, αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα κατά 10 δις ευρώ. «Οι πιο λογικοί φόροι φέρνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη, λιγότερες ανισότητες, υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία» σχολίασε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Εστίασε δε, και στο στόχο της κυβέρνησης για τη «φορολογική συμμόρφωση» δηλώνοντας πως «υστερούμε σε αυτούς τους δείκτες, υπάρχει ακόμη στη χώρα μας μεγαλύτερη φοροδιαφυγή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Με το νόμο πλέον, του Υπουργείου Οικονομικών, 11 μέτρα πολιτικής έχουν ως στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής». Όπως είπε, μάλιστα, με τα χρήματα από την πάταξη της φοροδιαφυγής θα στηριχθεί περαιτέρω η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία.

Πηγή: skai.gr

