Τα εγκαίνια νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) που βρίσκονται κοντά στην περιοχή Μιντιλόγλι της Πάτρας και δίπλα από την περιμετρική οδό, πραγματοποιήθηκαν απόψε, παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο Ευάγγελος Τουρνάς, «μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία σήμερα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου σε όλο το Πυροσβεστικό Σώμα για τον τεράστιο αγώνα που έδωσε αυτή τη χρονιά, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τον κυρίαρχο επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα. Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύσαμε τις έξι ΕΜΟΔΕ, με στόχο να είναι οι πρώτες δυνάμεις καταστολής, αλλά και οι δυνάμεις εκείνες που θα παραμείνουν στο πεδίο μέχρι τέλους».

Επίσης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σημείωσε ότι «από την δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών πήραμε τους πρώτους 500 ΕΜΟΔΕ και χτίσαμε αυτές τις δυνάμεις».

Πρόκειται, συνέχισε, «για νέα παιδιά με όρεξη για δουλειά, με γνώση, με εκπαίδευση, με νέα εφόδια, όπως είναι το αντιπυρ, ώστε να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, τις δυνατότητες και την εκπαίδευση για να δράσουν αποτελεσματικά στο πεδίο».

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, Δημοσθένης Ραγκαβάς, ο οποίος εκπροσώπησε τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Γεώργιο Πουρναρά, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:

«Η πολιτεία, στο πλαίσιο της εμπέδωσης του αισθήματος της ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη, οργανώνει μηχανισμούς για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των καταστροφών τόσο από φυσικά όσο και από τεχνολογικά φαινόμενα. Η κάλυψη της ανάγκης για μια επιπλέον στήριξη του πυροσβεστικού μηχανισμού πραγματοποιήθηκε με τη σύσταση έξι Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων».

Μιλώντας για το έργο της 6ης ειδικής μονάδας, είπε ότι «συνέδραμε σε πολλαπλές επιχειρήσεις, όπως στις πυρκαγιές της Αττικής, της Σπάρτης, της Ζακύνθου, του Λουτρακίου, αλλά και στις πλημμύρες της Θεσσαλίας», επισημαίνοντας ταυτόχρονα, ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας».

Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της 6ης ΕΜΟΔΕ αποτελούν μία σύγχρονη και λειτουργική υποδομή 500 τ.μ., που διαθέτει γραφεία, αίθουσα εκπαίδευσης, και κοιτώνες, ενώ ο αύλειος χώρος, έκτασης 1400 τ.μ., θα έχει ως κύρια χρήση την βασική υπαίθρια εκπαίδευση των πυροσβεστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

