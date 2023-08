Ζητά και τα ρέστα η Άγκυρα: Ο ΟΗΕ κάνει τα… στραβά μάτια στους Ελληνοκυπρίους 

Ζητά και τα ρέστα η Άγκυρα μετά την επίθεση τουρκοκυπριακών δυνάμεων σε μέλη του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη της Πύλας. Το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του επιτίθεται στον ΟΗΕ, όπως νωρίτερα εξαπέλυε επίθεση στις ΗΠΑ για την παράταση άρσης του εμπάργκο αμερικανικών όπλων στην κυπριακή δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργού Εξωτερικών, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι «ο ΟΗΕ δεν εκπληρώνει τα βασικά του καθήκοντα και λειτουργίες, όπως η ίση αντιμετώπιση των δύο πλευρών στο νησί και η εξεύρεση λύσεων στις διαφορές».



«Δεν εξηγείται η στάση του ΟΗΕ να κάνει τα στραβά μάτια στα τετελεσμένα γεγονότα της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” στη νεκρή ζώνη εδώ και χρόνια, εμποδίζοντας παράλληλα τους Τουρκοκύπριους να ικανοποιήσουν τις δικαιολογημένες ανθρωπιστικές τους ανάγκες» αναφέρεται δε.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ



«Βρίσκουμε απαράδεκτη και καταδικάζουμε έντονα τη φυσική επέμβαση που πραγματοποίησαν χθες (18 Αυγούστου) οι στρατιώτες της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών για να αποκλείσουν τον δρόμο Πύλας-Άρσους, ο οποίος κατασκευάζεται στο κυρίαρχο έδαφος της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)”. Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση του “υπουργείου Εξωτερικών” της “ΤΔΒΚ” και τη δικαιολογημένη αντίδραση των αρχών της “ΤΔΒΚ”.



Η στάση που επέδειξαν τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τον δρόμο Πύλας-Άρσους, ο οποίος είναι ένα ανθρωπιστικό έργο, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης των πολιτών της “ΤΔΒΚ” στην Πύλα στα εδάφη της δικής τους πατρίδας, και οι επακόλουθες δηλώσεις των Ηνωμένων Εθνών είναι ασυμβίβαστες με την αμερόληπτη στάση που η ειρηνευτική δύναμη είναι υποχρεωμένη να επιδείξει στο νησί.



Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αφενός συνέβαλε σημαντικά κλιμάκωση της έντασης σε σχέση με το έργο της κατασκευής του δρόμου, το οποίο ξεκίνησε ειρηνικά, και αφετέρου παρουσιάστηκε ως θύμα στα επεισόδια.



Στην πραγματικότητα, αυτό που αναμένεται από την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είναι να συμβάλλει στην επίλυση των ανθρωπιστικών αναγκών στο νησί. Παρόλα αυτά, δεν εξηγείται η στάση του ΟΗΕ να κάνει τα στραβά μάτια στα τετελεσμένα γεγονότα της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” στη νεκρή ζώνη εδώ και χρόνια, εμποδίζοντας παράλληλα τους Τουρκοκύπριους να ικανοποιήσουν τις δικαιολογημένες ανθρωπιστικές τους ανάγκες.



Η κατάσταση αυτή αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι ο ΟΗΕ δεν εκπληρώνει τα βασικά του καθήκοντα και λειτουργίες, όπως η ίση αντιμετώπιση των δύο πλευρών στο νησί και η εξεύρεση λύσεων στις διαφορές.



Μετά τα χθεσινά γεγονότα, τα Ηνωμένα Έθνη και η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ θα πρέπει να καταβάλουν εντατική προσπάθεια το επόμενο διάστημα, προκειμένου να μην χάσουν εντελώς την εμπιστοσύνη των αρχών και του λαού της “ΤΔΒΚ”. Ως εγγυήτρια χώρα, καλούμε την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ να απέχει από ενέργειες και ρητορική που θα μπορούσαν να επισκιάσουν την αποστολή της στην Κύπρο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, να αντιμετωπίζει ισότιμα τις δύο πλευρές στην Κύπρο και να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της “ΤΔΒΚ”».

