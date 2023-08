Άγκυρα: Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ για την παράταση της άρσης του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο

Σφοδρή επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στη σκιά και των επεισοδίων των τουρκοκυπριακών δυνάμεων κατά των δυνάμεων του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη στην Πύλα.



Η Άγκυρα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «διάφορα αποσταθεροποιητικά βήματα που έλαβαν πρόσφατα οι ΗΠΑ στην περιοχή εις βάρος της τουρκοκυπριακής πλευράς», με αφορμή την αμερικανική απόφαση για παράταση της άρσης εμπάργκο όπλων στη Λευκωσία για ένα ακόμα χρόνο.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών



«Μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν το εμπάργκο όπλων κατά της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” το Σεπτέμβριο του 2020 και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω απόφασης το 2022, καταδικάζουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν τώρα παρατείνει τη διάρκεια της απόφασης αυτής για ένα έτος από 1ης Οκτωβρίου 2023.



Υποστηρίζουμε πλήρως τη δικαιολογημένη αντίδραση του “υπουργείου εξωτερικών” της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)”.



Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι μαζί με την “ΤΔΒΚ” έχουμε επανειλημμένα επισημάνει πώς τα διάφορα αποσταθεροποιητικά βήματα που έλαβαν πρόσφατα οι ΗΠΑ στην περιοχή εις βάρος της τουρκοκυπριακής πλευράς υπονομεύουν την ουδέτερη στάση στο νησί της Κύπρου που η χώρα αυτή διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν εμπόδιο στην επίτευξη μιας δίκαιης,

διαρκούς και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.



Καλούμε για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν αυτές τις πολιτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή.



Η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει πάντα να διασφαλίζει την ύπαρξη, την ασφάλεια και την ειρήνη των Τουρκοκυπρίων στο πλαίσιο των ιστορικών και νομικών της ευθυνών».

Press Release Regarding the Extension of the U.S. Decision to Lift the Arms Embargo on the Greek Cypriot Administration https://t.co/VybTktAAXZ pic.twitter.com/kpHptY4u1e