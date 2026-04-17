Το «ταμείο» της χθεσινής αντιπαράθεσης στη Βουλή

Της Δώρας Αντωνίου

Η ολοκλήρωση της χθεσινής προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή κατέστησε σαφές ότι οι υψηλοί τόνοι αντιπαράθεσης ήρθαν για να μείνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι μέσα σε κλίμα ακραίας πόλωσης θα πορευθεί η χώρα προς τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ο χρόνος τέλεσής του είναι στο τέλος της τετραετίας.

Στην αίθουσα της Ολομέλειας αποτυπώθηκαν γλαφυρά οι διαφορετικές στρατηγικές, με τις οποίες κάθε πλευρά επιλέγει να κινηθεί: η κυβέρνηση επιδιώκει και θα συνεχίσει να επιδιώκει να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, καθώς ο εγκλωβισμός σε μια παρατεταμένη συζήτηση για σκάνδαλα προκαλεί φθορά - φάνηκε και στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Η επιλογή εύλογη, ωστόσο δεν είναι εύκολη η υλοποίησή της, καθώς η αντιπολίτευση έδειξε ότι θα επιμείνει σε αυτή τη συζήτηση, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που αναδύεται και μπορεί να τη συντηρήσει. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η υπόθεση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος υποχρεώθηκε χθες σε στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τη θέση που είχε υιοθετήσει για σχεδόν δέκα μέρες, ακριβώς διότι αξιολογήθηκε ότι τελικά δεν είναι ένα θέμα που εύκολα θα ξεχαστεί, συντηρείται στην επικαιρότητα, κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί ασύμμετρη φθορά.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε χθες στη Βουλή ότι τα θέματα στα οποία η αντιπολίτευση επανέρχεται, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, δεν είναι αυτά που απασχολούν τους πολίτες, δεν είναι αυτά που συζητήθηκαν στα πασχαλινά τραπέζια. Ομως, ακόμα και αν δεν πρόκειται για ελιγμό και προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, και η υπόλοιπη τρέχουσα επικαιρότητα, όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, δεν είναι εύκολη και βατή για την κυβέρνηση. Η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο ζήτημα, στο οποίο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση δεν έχει τις καλύτερες αξιολογήσεις. Ωστόσο, στη δεδομένη συγκυρία, καθώς τις τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες επηρεάζουν πρωταρχικά οι εξωγενείς επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, εκτιμάται ότι η κυβέρνηση μπορεί πιο εύκολα να διαχειριστεί το εν λόγω ζήτημα και, παράλληλα, να αναδείξει τις πρωτοβουλίες της με παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης, όπως πρόσφατα το fuel pass. Δεν είναι τυχαίο, σε αυτό το πλαίσιο, ότι ο πρωθυπουργός επέμεινε χθες στο αφήγημα της σταθερότητας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αναδύονται από τη διεθνή συγκυρία. Είναι ένα πεδίο στο οποίο ο ίδιος και το επιτελείο του θεωρούν ότι διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των πολιτικών αντιπάλων. Και με δεδομένο ότι οι όποιες σκέψεις για εκλογές έχουν για την ώρα εγκαταλειφθεί, η διαβεβαίωση για εξάντληση της τετραετίας επιστρέφει. Τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο.

Κεντρικό στοιχείο στις χθεσινές τοποθετήσεις του πρωθυπουργού ήταν η επιλογή του να στηρίξει τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, έπειτα από τη δυσαρέσκεια που είχε εκδηλωθεί στις τάξεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. από βουλευτές που αισθάνθηκαν ότι η οριζόντια διαχίειριση των περιπτώσεων που αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άδικη και ισοπεδωτική. Αντιδράσεις από βουλευτές εκδηλώθηκαν και όταν ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά σε ασυμβίβαστο υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας. Ισως γι’αυτό οι αναφορές του χθες σε καθιέρωση νέου εκλογικού συστήματος, με στοιχεία που παραπέμπουν στο γερμανικό μοντέλο, αφορούν μια συζήτηση που θα ανοίξει, όπως είπε, μετά από τις επόμενες εκλογές. Προκειμένου, προφανώς, να μην επανέλθουν οι διαμαρτυρίες βουλευτών για αιφνιδιασμό. Μετά από τις κινήσεις που έγιναν χθες προς την Κοινοβουλευττική Ομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνεδρίαση του Σώματος, ένα αίτημα που ετέθη από τους βουλευτές πριν από το Πάσχα.

Η εξασφάλιση ήρεμου κλίματος στις τάξεις των βουλευτών είναι κρίσιμη παράμετρος, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη συγκυρία με τόσο υψηλούς τόνους πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολύ περισσότερο καθώς ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το κυβερνών κόμμα θα ανοίξει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση τον Μάιο, διαδικασία στην οποία η εμπλοκή των βουλευτών είναι σημαντική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.