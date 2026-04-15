Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο «κόκκινο» δουλεύουν οι αντιπολιτευτικές μηχανές στη Χαριλάου Τρικούπη, με το επιτελείο του προέδρου να ετοιμάζεται πυρετωδώς για την αυριανή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης για το κράτος δικαίου.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επιθυμεί να δείξει έναν άλλο δρόμο της ηθικής στην πολιτική, σφυροκοπεί την κυβέρνηση αλλά και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίπτωση του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη και επιμένει να ζητά την αποπομπή του.

«Στην Ελλάδα του κ.Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται.Οι μάσκες έπεσαν . Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναμένεται να αναδείξει το θέμα και στην ομιλία του στη Βουλή.

Η συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές που έχει ήδη δημιουργήσει ένταση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην ΝΔ μετά και την απόφαση να διεξαχθεί τελικά μετά το Πάσχα, θα είναι μια ευκαιρία για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ξεδιπλώσει τη στρατηγική του και να εντείνει τη μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Εξάλλου, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου έχει ήδη προαναγγείλει την πρόθεσή του να φέρει εκ νέου εξεταστική στη Βουλή για το θέμα των υποκλοπών, κάτι που δεν αποκλείεται να φέρει στη δημόσια συζήτηση αύριο με την ευκαιρία της προ ημερησίας.

«Τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλα κάποιου απρόσωπου βαθέος κράτους, όπως επιχειρεί να πείσει ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σκάνδαλα μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας που οικοδομήθηκε εξαρχής για να εξυπηρετήσει τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του Κυριάκου Μητσοτάκη.Έλαβαν χώρα στην προσπάθεια να ιδρυθεί ένα ιδιότυπο μονοκομμματικό προσωπικό κράτος.Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως έρχεται η ώρα της αλήθειας. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν», σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασοκ Κώστας Τσουκαλάς.

Την ίδια ώρα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανεβάζει το θερμόμετρο στα ύψη, με τη νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να βάζει τις τελευταίες πινελιές για την κατάθεση της προανακριτικής επιτροπής για την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021, τον τότε υπουργό Σπήλιο Λιβανό και την υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ζητήσει πολιτική αλλαγή και να επιμείνει στο αίτημα για εκλογές ως τον μόνο τρόπο για την εξυγίανση της πολιτικής ζωής του τόπου, με τη διαφορετική αντίληψη της εξουσίας που έχει το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο θέτει ως στόχο την πρωτιά ακόμα και με μια ψήφο διαφορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.