«Καμπανάκι» από τους G7 για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία

Οι υπουργοί Οικονομικών των επτά ισχυροτέρων οικονομιών του πλανήτη εξέφρασαν τις αυξανόμενες ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην παγκόσμια οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι είναι «επείγον» να περιοριστεί το οικονομικό κόστος που θα προκαλούσε μια παρατεταμένη σύγκρουση στην περιοχή.

Η σχετική εκτίμηση έγινε στο πλαίσιο συνάντησης των υπουργών με τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών στην Ουάσιγκτον, κατά την οποία εξετάστηκαν οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα μέλη της G7 τόνισαν την «επιτακτική ανάγκη για μετάβαση προς μια διαρκή ειρήνη», επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικών αναταράξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

