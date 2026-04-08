Προβληματισμός στο «γαλάζιο στρατόπεδο» για το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή

Άνοιξε η συζήτηση περί ασυμβιβάστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή μετά την πρόταση που έβαλε στο τραπέζι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Δευτέρα, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση της ασυλίας 11 βουλευτών.

Η πρόταση Μητσοτάκη έφερε προβληματισμό εντός του «γαλάζιου» στρατοπέδου, με στελέχη να θέτουν στο επίκεντρο της συζήτησης τον ρόλο του βουλευτή και τη σχέση του με τους ψηφόφορους. Παράλληλα, εκφράζουν φόβο για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν βουλευτές «δύο ταχυτήτων», καθώς και να βρεθούν σε «κατάσταση ομηρίας» από τον επιλαχόντα που θα πάρει την έδρα τους, ο οποίος- όπως εκτιμούν- θα έχει τον χρόνο να δημιουργήσει τις δικές του σχέσεις με τους ψηφοφόρους, με αποτέλεσμα ο υπουργός να κινδυνεύει να μην εκλεγεί.

Και αντιστρόφως, επισημαίνουν ότι οι πολίτες από αγροτικές περιοχές ψηφίζουν τους βουλευτές για να έχουν «φωνή» στην Αθήνα. Προσθέτουν ότι αν ένας βουλευτής που γίνεται υπουργός παύει να είναι βουλευτής, τότε η περιφέρεια θα νιώθει ότι χάνει την άμεση πρόσβαση στο κέντρο της εξουσίας.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ανέφερε σχετικά με το θέμα του ασυμβιβάστου: «Πρώτα από όλα ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση, και εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης, για το πώς θα θέλαμε να οικοδομήσουμε ένα νέο πολιτικό σύστημα και κατέθεσε μια πρόταση. Να θεσπιστεί εν μέρει ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Και γιατί λέω εν μέρει γιατί, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που λέει αυτή η πρόταση ειναι το γαλλικό μοντέλο, δηλαδή ο υπουργός να παραιτείται από τη βουλευτική έδρα και στις εκλογές να εκλέγονται και επιλαχόντες βουλευτές. Αυτό το μοντέλο πρότεινε. Η συζήτηση θα ξεκινήσει».

Και συνέχισε: «Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εμένα μου αρέσουν τα καθαρά συστήματα. Υπάρχουν κοινοβουλευτικά συστήματα, υπάρχουν προεδρικά συστήματα. [...] Υπάρχουν προεδρικά συστήματα στα οποία κατά κανόνα υπάρχει πλήρες ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή. Δηλαδή είναι τελείως ξεχωριστή η νομοθετική εξουσία. Υπάρχουν κοινοβουλευτικά συστήματα, στα οποία σε κανένα δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο σύμβασης. Και αυτό που λέμε γαλλικό μοντέλο δεν έχει πλήρες ασυμβίβαστο, είναι εν μέρει ασυμβίβαστο. Στην πραγματικότητα η βασική μου θέση είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με ασυμβίβαστο δεν μπορεί να υπάρξει, δεν γίνεται».

Σε ερώτηση αν ο βουλευτές πρέπει να έχει πολιτικό γραφείο ο Αδ. Γεωργιάδης απάντησε: «Ασφαλώς πρέπει να έχει πολιτικό γραφείο ο βουλευτής. Ο βουλευτής δεν είναι ακαδημαϊκός δάσκαλος, δεν μπαίνει στην πολιτική για να μιλάει θεωρητικά. Ο βουλευτής είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και του λαού. Αν κάνεις τον βουλευτή στεγανοποιημένο μακριά από τον λαό, πολύ γρήγορα ο λαός θα βρει αλλού εκπροσώπηση. Όσο το κράτος αυτοματοποιείται και οι θεσμοί γίονονται διαφανείς, τόσο ο ρόλος αυτού του τύπου της διαμεσολάβησης μειώνεται».

Ο Κώστας Τσιάρας, μέχρι πρότινος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κυματος. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ χθες, Μ.Τρίτη, είπε για το θέμα του ασυμβιβάστου: «Για το ασυμβίβαστο θεωρώ πως θέλει συζήτηση, έχει ξεκινήσει από παλιά και είναι μια δύσκολη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι ο βουλευτής είναι αυτός που μεταφέρει τα πραγματικά προβλήματα, έχει ώσμωση και γνώση για το τι συμβαίνει στην κοινωνία, γνωρίζει ακριβώς σε ποιο βαθμό πρέπει να γίνονται οι παρεμβάσεις και με ποιον τρόπο πρέπει ο ίδιος, με τον ενεργό ρόλο που μπορεί να έχει, να προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, να αντιμετωπίζει παθογένειες, να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Με όλα αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με τον ρόλο και την παρουσία του βουλευτή. Εάν θέλουμε βουλευτές που είναι φιμωμένοι, που δεν μιλάνε και απλά είναι διακοσμητικοί ή διεκπεραιώνουν έναν ρόλο επειδή τυχαίνει να τους ψηφίζουν οι συμπολίτες τους, τότε μιλάμε για μια τελείως διαφορετική δημοκρατία».

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου εξέφρασε την άποψη ότι «τη μεγαλύτερη, για να μην πω την απόλυτη ευθύνη για το ρουσφέτι την έχει η εκτελεστική εξουσία. Αυτός που υπογράφει. Ο βουλευτής δεν έχει καμία υπογραφή. Ο βουλευτής έχει δύο βασικά καθήκοντα: το νομοθετικό και το ελεγκτικό». Πάρλλαξηλα, τάχθηκε υπέρ του βρετανικού μοντέλου για τον ρόλο του βουλευτή και όχι του γαλλικού. Για την πρόταση Μητσοτάκη ανέφερε: «Πρέπει να τα συζητήσουμε τα θέματα, να πει ο καθένας την άποψή του. Τα κόμματα κινούνται συντεταγμένα, αλλά ο καθένας έχει την άποψή του».

Ερωτηθείς για το ίδιο θέμα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος, το όνομα του οποίου επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάσε στον ΣΚΑΪ πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, που πρέπει να συζητηθεί, ωστόσο λόγω της σοβαρότητάς του δεν ήθελε να το σχολιάσει περαιτέρω ακόμα.

