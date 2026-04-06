Τις επιδόσεις της κυβέρνησης μέσα στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά από έναν και πλέον μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις πρώτες «συνέπειες» μετά τη δημοσιοποίηση της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε επίπεδο πρόθεσης ψήφους καταγράφει η δημοσκόπηση της ALCO, το πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Η δημοσκόπηση της ALCO διενεργήθηκε στο διάστημα από 31 Μαρτίου έως 4 Απριλίου, ενώ τα ονόματα των πολιτικών που περιλαμβάνονται στη 2η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έγιναν γνωστά την 1η Απριλίου.

Η έρευνα δείχνει απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, ενώ ανοδική τάση παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σημαντικά στοιχεία για την εκτίμηση του κόσμου στο κυβερνητικό έργο προκύπτουν από τις απαντήσεις σε καίρια ζητήματα, κοινωνικά και πολιτικά. Η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει άμεσα βοήθεια στην Κύπρο τυγχάνει εξαιρετικά υψηλής αποδοχής. Οι δείκτες, ωστόσο, που αφορούν τη συνολικότερη λειτουργία και απόδοση-εικόνα της κυβέρνησης, είναι αρνητικοί.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στο αν η κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες της κοινωνίας, οι πολίτες απαντούν αρνητικά σε ποσοστό 74%.

Στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης, μόλις το 19% απάντησε θετικά. Το 28% απάντησε λίγο, ενώ το 52% απάντησε αρνητικά.

Στο ερώτημα αν θεωρούν αποτελεσματική, ή αναποτελεσματική την κυβέρνηση, η απάντηση ήταν αρνητική σε ποσοστό 66%, ενώ μόλις το 23% δήλωσε ότι θεωρεί αποτελεσματική την κυβέρνηση.

Όσον αφορά στο «χαρτί» της σταθερότητας που επικαλείται η κυβέρνηση, οι πολίτες κρίνουν σε ποσοστό 52% η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ενώ 34% εκτιμά ότι η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από σταθερότητα.

Στο ερώτημα για το αν η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από διαφάνεια ή συγκάλυψη, η απάντηση στο δεύτερο έφτασε το 73%, ενώ η διαφάνεια συγκέντρωσε μόλις το 11% των απαντήσεων.

Θετικός αντίκτυπος από τις κινήσεις σε επίπεδο Άμυνας

Στον αντίποδα, οι κινήσεις; της κυβέρνησης σε επίπεδο Άμυνας, τόσο με τους Patriot στην Κάρπαθο, όσο και με την άμεση αποστολή F-16 και των δύο φρεγατών στην Κύπρο, είχαν θετικό αντίκτυπο.

Οι εντυπώσεις από τους χειρισμούς για τη δίκη των Τεμπών

Εξαιρετικά αρνητικές είναι οι εντυπώσεις από την οργάνωση για τη δίκη των Τεμπών. Μόλις το 3% εκτίμησε θετικά την εικόνα, ενώ το 15% χαρακτήρισε μέτριες τις εντυπώσεις του. Για το 67%, οι εντυπώσεις για την οργάνωση της δίκης των Τεμπών ήταν «κακές» ή «άθλιες».

Παράλληλα, μεγάλη ανησυχία, σε ποσοστό που αγγίζει το 94%, εκφράζουν οι πολίτες για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η πρόθεση ψήφου - Στο 23,8% η Νέα Δημοκρατία, 11,8 μονάδες η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην πρόθεση ψήφου, καθώς καταγράφεται για πρώτη φορά η επίπτωση μετά την εμφάνιση της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει τις πρώτες απώλειες, καθώς από 25,1% που ήταν στις αρχές Μαρτίου, έπεσε το 23,8%. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να κερδίζει μία ακόμη μονάδα, μειώνοντας τη διαφορά στο 11,8% στην πρόθεση ψήφου.

Πτώση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση της Alco κατέγραψε και τις πρώτες αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Όπως φαίνεται, η αρχική αποδοχή στο πρόσωπό της, που έφτανε ακόμη και το 31%, έχει υποστεί σημαντικές απώλειες, καθώς μόνο το 15% συνολικά είναι διατεθειμένο «πολύ» ή «αρκετά» να ψηφίσει τη Μαρία Καρυστιανού.

