Το ασυμβίβαστο, το γαλλικό μοντέλο και η Συνταγματική Αναθεώρηση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μετά τη «βόμβα» του πρωθυπουργού για τη θέσπιση του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή όλοι αναμένουν την πρόταση της κυβέρνησης για τη Συνταγματική αναθεώρηση. Έχει αργήσει, άλλωστε, καθώς η αρχική δέσμευση της πλειοψηφίας προέβλεπε πως θα είχε παρουσιαστεί μέσα στον Μάιο. Οι εξελίξεις ήταν πολλές και τόσο μια σειρά από εσωτερικά ζητήματα, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κυρίως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν αλλάξει την ατζέντα. Οι αλλαγές στο Σύνταγμα σίγουρα είναι μια ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δείξει πως οι πρωτοβουλίες των κινήσεων και ο καθορισμός της πολιτικής συζήτησης είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει «γεννήσει» μια σειρά από ερωτήματα, αλλά και νέες σκέψεις κατά πόσο θα μπορούσε να υιοθετηθεί στη χώρα ένα μεικτό σύστημα που ενδεχομένως να παραπέμπει στο γερμανικό μοντέλο, με τις απαραίτητες, βέβαια, προσαρμογές. Για παράδειγμα θα μπορούσε ο «ομφάλιος πελατειακός λώρος«» μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου να κοπεί με την εισαγωγή και της λίστας στο εκλογικό σύστημα; Αυτή η πρόταση έρχεται και «κουμπώνει» με την αναφορά του Παύλου Μαρινάκη ο οποίος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πριν το Πάσχα είχε μιλήσει για πιθανή μείωση του αριθμού των βουλευτών. Αναζητείται μια τομή για την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Το ζήτημα είναι πως θα αποτυπωθεί στον καταστατικό χάρτη της χώρας.

Το 2016 μια πρόταση κορυφαίων επιστημόνων είχε πέσει στο τραπέζι, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν ένα διπλό ασυμβίβαστο. Οι υπουργοί να μην είναι εν ενεργεία βουλευτές και να μην μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις αμέσως επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η λογική ήταν να σταματήσουν να υπάρχουν οι πελατειακοί δεσμοί που αναπτύσσονται όταν ο υπουργός ως βουλευτής κάνει «εξυπηρετήσεις» και μετά βάζει υποψηφιότητα σε μια περιφέρεια. Κατά πολλούς Συνταγματολόγους αυτή η συνθήκη αποτελεί το «κλειδί» προκειμένου ο θεσμός του «ρουσφετιού» να χτυπηθεί στη ρίζα του.

Το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή ανιχνεύεται στα προεδρικά πολιτεύματα. Η Γαλλία είναι μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως οι Γάλλοι βουλευτές εκλέγονται όλοι σε μονοεδρικές περιφέρειες. Αυτό που ισχύει είναι πως κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να κατέχει ταυτόχρονα κοινοβουλευτική έδρα. Όταν ένας εκλεγμένος βουλευτής διορίζεται υπουργός, οφείλει να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα μέσα σε έναν μήνα. Τη θέση του στην Εθνοσυνέλευση παίρνει ο αναπληρωτής του, ο οποίος είχε εκλεγεί μαζί του ως επιλαχών. Μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση ο πρώην υπουργός έχει το δικαίωμα να ανακτήσει αυτόματα τη βουλευτική του έδρα, και συνεπώς ο αναπληρωτής αποχωρεί. Η ιδιότητα του υπουργού είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε άλλη δημόσια θέση ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Ποιος είναι ο αντίλογος; Ότι σε μια τέτοια περίπτωση ενισχύονται ουσιαστικά οι αρμοδιότητες του πρωθυπουργού, καθώς δεν θα μπορεί να ανασχηματίζει μόνο τη σύνθεση της κυβέρνησης, αλλά και της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται πως οι προτάσεις της κυβέρνησης θα συζητηθούν από τη σημερινή Βουλή για να τροποποιηθούν από την επόμενη.

Πηγή: skai.gr

