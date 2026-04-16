Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνεδρίαση της G7 – Ποια θέματα κυριάρχησαν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετείχε ως πρόεδρος του Eurogroup στην πρώτη επίσημη συνάντηση της Ομάδας των G7.

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών της G7 αξιολόγησαν το νέο οικονομικό τοπίο.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα είναι πλέον επιχειρησιακή αναγκαιότητα, με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, διαφοροποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες και στρατηγική αυτονομία κρίσιμων υποδομών για τη μακροοικονομική σταθερότητα.

Στην πρώτη επίσημη συνάντηση της Ομάδας των επτά ισχυροτέρων οικονομιών του πλανήτη, στην οποία συμμετείχε ως πρόεδρος του Eurogroup, αναφέρεται σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως σημειώνει «οι υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών της G7 συναντήθηκαν για να αξιολογήσουν το οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται».

Ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις μάς υπενθυμίζουν ότι η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό στόχο. Είναι επιχειρησιακή αναγκαιότητα. Η ενεργειακή ασφάλεια, οι διαφοροποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες και η στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμες υποδομές, βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της μακροοικονομικής σταθερότητας».

«Ταυτόχρονα», όπως επισημαίνει, «ένας ακόμη μετασχηματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, πιο αθόρυβος, αλλά εξίσου καθοριστικός. Η ταχεία πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης αρχίζει να επηρεάζει την παραγωγικότητα, την κατανομή κεφαλαίων, ακόμη και τη νομισματική πολιτική.

Αν η ενέργεια αποτελεί τον σημερινό περιορισμό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πολλαπλασιαστής του αύριο, αλλά χωρίς την κατάλληλη διακυβέρνηση μπορεί να καταστεί και πηγή κατακερματισμού και κινδύνων» υπογραμμίζει στην ανάρτησή του.

Όπως καταλήγει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «οφείλουμε να δράσουμε συντονισμένα, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες προκλήσεις, αλλά και για να διαμορφώσουμε τα πλαίσια που θα καθορίσουν την παγκόσμια οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Από την Ουκρανία έως τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόκληση είναι κοινή: να ευθυγραμμίσουμε την ταχύτητα με τη στρατηγική και την εθνική δράση με τη διεθνή συνοχή».

Πηγή: skai.gr

