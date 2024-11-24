Το σχέδιο της Κύπρου για μια ενδεχόμενη μελλοντική ένταξή της στο ΝΑΤΟ, παρουσίασε σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής» ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν κατά τη συνάντησή τους στις 30 Οκτωβρίου στον Λευκό Οίκο, για το οποίο υπήρξε θετική ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το σχέδιο αυτό ο κύριος Χριστοδουλίδης το παρουσίασε και στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Βουκουρέστι.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την πλήρωση τριών βασικών στρατηγικών στόχων μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα να μπορεί να προμηθεύεται αμυντικό εξοπλισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μετατροπή της ετήσιας ανανέωσης άρσης του εμπάργκο όπλων σε τουλάχιστον τριετή ή πενταετή.

Δεύτερο αίτημα είναι η περαιτέρω αναβάθμιση στον τομέα της κοινής εκπαίδευσης μελών της κυπριακή Εθνικής Φρουράς σε στρατιωτικές ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τρίτος στόχος είναι η καθοριστική συνεισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στον σταδιακό εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων και των στρατιωτικών δυνάμεων, εγκαταστάσεων και μέσων της Κύπρου στα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

