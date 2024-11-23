«Τα στοιχεία λένε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα σε τρέχουσες τιμές το 2024, δηλαδή χωρίς τον πληθωρισμό, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 30%. Αν βάλει κανείς μέσα τον πληθωρισμό, αυτό το 30% γίνεται 11%» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο MEGA και την εκπομπή "Εξελίξεις τώρα" με την δημοσιογράφο Αναστασία Γιάμαλη.

«Ενώ είμαστε ακόμα χαμηλά, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, ταυτόχρονα είμαστε και η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί, ξέρετε, ούτε εδώ έξω, ούτε πουθενά στην Ελλάδα υπάρχουν λεφτόδεντρα. Όλα αυτά βελτιώνονται, γιατί; Γιατί τα πέντε χρόνια στην Ελλάδα, ανήκετε και εσείς σε μια νεότερη γενιά, έχετε δει πολλούς συνανθρώπους μας, έχουν δημιουργηθεί 500.000 θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς μείωσης ανεργίας» πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος έχει ακόμη προβλήματα, αλλά η εικόνα είναι είναι βελτιωμένη.

Σε ερώτηση για την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο Κώστας Καραμανλής έκανε μια πάρα πολύ ήπια ομιλία, ενωτική ομιλία. «Εξέφρασε γνωστές απόψεις και θα συμφωνήσω και εγώ με τη φράση ότι πρέπει να επιδιώκουμε την ενότητα και μάλιστα, η ίδια η στάση της κυβέρνησης το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά από μια σειρά από ομιλίες και παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών, δείχνει ακριβώς αυτή τη διάθεση» ανέφερε.

«Όμως, υπάρχει κριτική, υπάρχει σφοδρή κριτική που, όπως πολύ σωστά είπε ο πρώην πρωθυπουργός, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με πειθαρχικά μέτρα και υπάρχουν και οι προσβολές και οι ύβρεις. Το να λες, δηλαδή, κάποιον μειοδότη ή το να λες ότι χαριεντίζεται ο Έλληνας πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της κυπριακής δημοκρατίας, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με κριτική, ούτε με σφοδρή κριτική. Και δυστυχώς εκεί είναι αναπόφευκτα τα πειθαρχικά μέτρα, γιατί διαφορετικά υπάρχει ζήτημα με την ενότητα» πρόσθεσε.

«Η καλύτερη απόδειξη της δικαίωσης αυτής της απόφασης είναι η εβδομάδα που μας πέρασε. Πριν από ακριβώς μια εβδομάδα, τέτοιες ώρες έβγαινε η ανακοίνωσή μου, ανακοίνωση, δηλαδή της κυβέρνησης, για τη διαγραφή του κ. Σαμαρά, που δεν ήταν κάτι ευχάριστο. Μια εβδομάδα μετά, το σύνολο των κοινοβουλευτικών στελεχών, το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών υπερασπίστηκε αυτή την απόφαση, την αυτονόητη και δυσάρεστη απόφαση και προχωράμε πλέον παρακάτω» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο κ. Καραμανλής και πριν από λίγες εβδομάδες και στη χθεσινή του ομιλία, υπεραμύνθηκε της εθνικής γραμμής, της διαχρονικής εθνικής γραμμής, που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι πρωθυπουργοί, από τότε που έχουν ξεκινήσει οι κύκλους διαλόγου με την Τουρκία.

Σε ερώτηση για τις αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ και σχολιάζοντας την συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη ανέφερε «παρά το γεγονός ότι δεν είναι τοξικό και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί, είδαμε ακριβώς την ίδια τακτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και τον είπα «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Τέσσερα δισ. έταξε σήμερα, ελαφρά τη καρδία, ο κ. Ανδρουλάκης. Και εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι το προφανές, από πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά. Να πω, λοιπόν, κιόλας για τους τηλεθεατές μας, από μόνος του είπε ότι είναι ένα δισ. τα μέτρα που λέω και λίγη ώρα μετά είπε για -2% στο Φ.Π.Α., που είναι 1,5 δισ. τον χρόνο η κάθε μονάδα. 'Αρα, δύο μονάδες, τρία δισ. Εδώ, το ένα ζήτημα, λοιπόν, είναι πού θα βρει τα λεφτά, γιατί, όπως σας είπα και πριν, δεν φυτρώνουν από κάπου. Μακάρι να υπήρχαν λεφτόδεντρα, θα είχαμε λύσει τα προβλήματά μας και ως χώρα και εσείς προσωπικά και εγώ προσωπικά θα ήμασταν πολύ πιο ευχαριστημένοι όλοι».

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είτε δεν γνωρίζει βασικά πράγματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη, είτε ψεύδεται. «Υπάρχουν, πλέον, ξεκάθαροι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη που απαγορεύουν να πάρεις, να το πω έτσι απλά, ακόμη και να πει, δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης ότι εγώ θα κόψω από εκεί τέσσερα δισ., τώρα, το πού θα κόψει, το ξαναλέμε, δεν το έχει πει. Δηλαδή, θα κόψει μισθούς; Θα κόψει επιδόματα; Θα ανεβάσει φόρους; Αλλά ακόμη και να το πει αυτό, που δεν το έχει πει, δεν επιτρέπεται πλέον στην Ευρώπη, με βάση το μεσοπρόθεσμο, το οποίο έχει καταθέσει η Ελλάδα, να κάνεις μια τέτοια διαδικασία» ανέφερε.

«Τι επιτρέπεται; Μετά από την υπεραπόδοση των μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ένα επιπλέον 3%, το οποίο πετύχαμε εμείς να γίνει 3,7%, να το δίνεις πού, σε τι; Σε μειώσεις φόρων. Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, τα οποία δεν έχει πει, το ξαναλέμε, από πού θα τα πάρει. 'Αρα, αυτό είναι το συμπέρασμα. Ο «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» έβγαλε μια απάντηση στο ΠΑΣΟΚ, μετά από κάποιες ώρες. Περίμενα. Τόση ώρα θα έχουν κάνει τον λογαριασμό. 'Αλλα αντί άλλων η απάντηση. 'Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η ίδια, δηλαδή, τακτική. 'Αλλαξε, λοιπόν, μόνο χρώμα η αντιπολίτευση και όχι κόμμα» συμπλήρωσε.

