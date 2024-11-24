«Οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι και ΑμεΑ θα ενισχυθούν τα Χριστούγεννα με έκτακτο επίδομα»,ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως διευκρίνισε η κα. Ζαχαράκη, το έκτακτο επίδομα θα πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΑ στις 20 Δεκεμβρίου.

Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επισήμανε ότι «στόχος μας είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να πάει στα 250 ευρώ το 2025 αλλά και το επίδομα παιδιού που είναι σε τρεις κλιμακες αυτή τη στιγμή, να πάει σε δύο κλίμακες από το 2025», υπογραμμίζοντας ότι θα τεθούν νέα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδομάτων. «Μέσα στον μήνα, 10.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα τους δοθεί η ευκαιρία με 150 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης να βρουν δουλειά. Το υπουργείο θα τους πληρώνει για ένα χρόνο με πλήρη μισθό που φτάνει τα 1118 ευρώ και πληρώνουμε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα αν θα μπει πλαφόν στο ποσό των επιδομάτων, η κα Ζαχαράκη απάντησε: «Είναι σκέψη να μπει όλο το σύστημα των επιδομάτων, να υπάρχει ένα άρθοισμα και να υπάρχει μία διαφάνεια. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα μπει πλαφόν στο ποσό των επιδομάτων».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «μέσα στο 2025 θα αυξηθεί το επίδομα παιδιού». Στο επίδομα στέγασης, η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι«θα υπάρξει αύξηση και διπλή εισοδηματική κλίμακα ώστε να μη λαμβάνεται υπόψη το 20% του εισοδήματός για να παραμένεις στο επίδομα στέγασης».

Πηγή: skai.gr

