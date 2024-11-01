Χριστοδουλίδης: Συγκρατημένα αισιόδοξος και ρεαλιστής για το Κυπριακό

"Συγκρατημένα αισιόδοξος" και "ρεαλιστής" ως προς τη συνέχεια που μπορεί να υπάρξει στην προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ότι είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) αφιερωμένη στα θύματα της κυπριακής τραγωδίας.

"Έχω το τιμητικό προνόμιο να εκπροσωπώ τον κυπριακό λαό και να είμαι ο πρώτος Πρόεδρος της μεταπολεμικής γενιάς. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ξεκίνησα μια διεθνή εκστρατεία για να βάλουμε ξανά το Κυπριακό σε τροχιά διαπραγματεύσεων με στόχο την αναζήτηση λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης", είπε ο κ. Χριστοδουλίδης και σημείωσε:"Με ικανοποίηση βλέπω ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια αποδίδει σταδιακά καρπούς και παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος για τη συνέχεια. Δεν υποβαθμίζω ούτε τα προβλήματα, ούτε τις προκλήσεις. Είμαι ρεαλιστής. Την ίδια στιγμή γνωρίζω πολύ καλά πως η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας. Στηρίζουμε ουσιαστικά την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επενδύουμε στη νέα αυτή προσπάθεια, έχοντας την πεποίθηση ότι εάν υπάρξει θετική ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να βάλουμε με αξιώσεις το κυπριακό στις ράγες της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Και είμαι ικανοποιημένος γιατί ο διεθνής παράγοντας, όλοι οι σημαντικοί δρώντες από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, τα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, την πολιτική μας βούληση, μας πιστώνουν με καλή πρόθεση και με ειλικρίνεια για επίλυση του Κυπριακού. Όλες μας οι ενέργειες κινούνται προς την κατεύθυνση της έντιμης και ειλικρινούς προσπάθειας για να βάλουμε τέλος στο απαράδεκτο στάτους κβο που δημιούργησε η παράνομη τουρκική κατοχή εδώ και πενήντα χρόνια.

Επαναλαμβάνω ότι γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τα εμπόδια, τις προκλήσεις έχουμε πλήρη αντίληψη του συσχετισμού δυνάμεων και, βεβαίως, είμαστε αρκετά ρεαλιστές για να μην αιθεροβατούμε. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είμαστε πραγματιστές ακολουθούμε με συνέπεια μια στρατηγική που βασίζεται στη Θουκυδίδεια κατανόηση των διεθνών σχέσεων και τη σημασία που αποκτούν οι παράγοντες ισχύος και οι συνέργειες με άλλες δυνάμεις στην κατάκτηση ενός στόχου. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχυροποιούμε το πλέγμα των συνεργιών που διατηρούμε με τρίτες χώρες, ενισχύουμε το διπλωματικό μας αποτύπωμα και διευρύνουμε τους παράγοντες ισχύος μας".

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο και τη συνάντηση που είχε με τον Τζο Μπάϊντεν τόνισε πως ήταν μια ιστορική συνάντηση, μετά από 28 χρόνια με χρόνια, προέδρου των ΗΠΑ με Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήταν "αποτέλεσμα και του αναβαθμισμένου ρόλου που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, στην ταραχώδη και ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής".

"Οι εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούμε με όλες τις χώρες της περιοχής, μάς καθιστούν αξιόπιστο, έναν έντιμο διαμεσολαβητή, που όλοι εμπιστεύονται. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και λόγω και της γεωγραφικής της εγγύτητας, η Κυπριακή Δημοκρατία, το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ε.Ε στην περιοχή, λειτουργεί (με πράξεις και όχι με λόγια) ως πυλώνας σταθερότητας και ως γέφυρα ασφάλειας και συνεργασίας", είπε ο κ. Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε: "Το γεγονός αυτό, που προσδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία συγκριτικά πλεονεκτήματα που αξιοποιούμε προκειμένου να έχουμε και θετικές εξελίξεις στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, δεν είναι ούτε συγκυριακό, ούτε ευκαιριακό ή τυχαίο. Είναι το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού που υλοποιούμε. Οι τελευταίες θετικές εξελίξεις αποδεικνύουν αυτόν τον ρόλο της Κύπρου.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κύπρου, ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, αναγνωρίζεται, πέραν από τις χώρες της περιοχής, τόσο από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα, είναι ο ρόλος μας κατά τη διάρκεια κρίσεων με την αξιοποίησή της ως ασφαλή διαμετακομιστικό σταθμό για απομάκρυνση ξένων υπηκόων από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, το Σχέδιο "Αμάλθεια" της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου για την παροχή βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, αναγνωρίστηκε και αγκαλιάστηκε από τη διεθνή κοινότητα, ενισχύοντας το πολιτικό αλλά και διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας".

Ο κ. Χριστοδουλίδης μίλησε για την επέτειο των 50 χρόνων της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και παρατήρησε: "Τα πενήντα χρόνια της συνεχιζόμενης ξένης κατοχής, από τα 64 συνολικά χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να φαίνονται μικρό διάστημα στον μακρύ ιστορικό χρόνο ή στην ευρύτερη οπτική του Ανατολικού ζητήματος των τελευταίων αιώνων. Ωστόσο, για όλους εμάς, για την Κύπρο και για τους κατοίκους της, τα τραγικά γεγονότα του πραξικοπήματος, της εισβολής και της κατοχής μεγάλου τμήματος της πατρίδας μας, αφήνουν βαρύτατη σφραγίδα στην καθημερινότητά μας, στο μέλλον του τόπου και των παιδιών μας.

Η φετινή επέτειος των πενήντα χρόνων από το 1974 μας θυμίζει τους πεσόντες, τους τραυματίες, τους αιχμαλώτους στρατιώτες, δεκαεννιάχρονους και εικοσάχρονους νέους στην πλειοψηφία τους, και τα τραγικότερα θύματα της εισβολής, τους άμαχους, τους ηλικιωμένους, τα γυναικόπαιδα. Όλους αυτούς που δεν μπορούν να ξεχάσουν και βασανίζονται από τότε με τις ανεξίτηλες μνήμες όσων βίωσαν ως ανυπεράσπιστοι μάρτυρες σε φρικτά εγκλήματα πολέμου και ομαδικών εκτελέσεων, ως ανέστιοι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, ως εγκλωβισμένοι, ως πρωταγωνιστές σπαρακτικού αρχαίου δράματος στις χιλιάδες περιπτώσεις συγγενών πεσόντων, αγνοουμένων και αιχμαλώτων".

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι η Ελλάδα, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της και ο αδελφός ελληνικός λαός είναι "ο πρώτος και πιο σημαντικός μας σύμμαχος, ο σθεναρότερος υποστηρικτής των προσπαθειών μας, ο πλέον ανιδιοτελής μας συμπαραστάτης" και υπογράμμισε: "Έχουμε στέρεα επιχειρήματα και τη δέουσα αυτοπεποίθηση που μας επιτρέπουν να πορευόμαστε προς το αύριο, διεκδικώντας με ρεαλισμό τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ένα κανονικό κράτος, χωρίς στρατό κατοχής και χωρίς εγγυητές. Αυτό είναι το όραμά μου και αυτό θα διεκδικήσω, με απόλυτη προσήλωση στον όρο εντολής που έχω λάβει από τον κυπριακό λαό. Και η επίλυση του Κυπριακού θα είναι την ίδια στιγμή η μεγαλύτερη δικαίωση των θυμάτων της κυπριακής τραγωδίας, προς τιμήν των οποίων είναι αφιερωμένη η σημερινή εκδήλωση".

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Βασίλειος Πάππας, επισήμανε: "Μισό αιώνα μετά τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1974 γενιές Ελλήνων σε όλο τον κόσμο αναστοχάζονται τα συγκλονιστικά γεγονότα που κηλίδωσαν τη νεότερη ιστορία μας. Χρέος όλων μας είναι να συνεχίσουμε τον δίκαιο και ιερό αγώνα για την άμεση αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο, την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους και την επανένωση του μαρτυρικού νησιού μας".

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο κ. Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε τα γραφεία της ΕΜΣ όπου είχε σύντομη συνομιλία με τον πρόεδρος της Βασίλειο Πάππα και υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

