ΣΥΡΙΖΑ: «Παλιές αστυνομικές πρακτικές τύπου "συνήθως υπόπτων" δεν αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο κράτος δικαίου»

«Η Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, το τεκμήριο αθωότητας και οι άλλες δικονομικές εγγυήσεις είναι -και πρέπει να είναι- για όλους. Και όταν λέμε "για όλους", εννοούμε "εξίσου για όλους"», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για τον Νίκο Ρωμανό.

Σημειώνει ότι «η Δημοκρατία μας, δεν ενεργεί με βάση το προφίλ "φίλων ή εχθρών"» και «γι' αυτό προβληματίζει η προφυλάκιση του Ν. Ρωμανού, καθώς αυτή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις στο νόμο». «Οι ενδείξεις ενοχής, η υποψία φυγής ή ο κίνδυνος τέλεσης νέου εγκλήματος πρέπει να στηρίζονται σε στέρεα αποδεικτικά στοιχεία και όχι στο προφίλ του κατηγορουμένου. Τηρήθηκαν όλα αυτά άραγε; Παλιές αστυνομικές πρακτικές τύπου ‘συνήθως υπόπτων' δεν αρμόζουν σ' ένα σύγχρονο κράτος δικαίου», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπογραμμίζει ότι «η απαίτηση για δίκαιη δίκη, χωρίς εκπτώσεις, αφορά κάθε πρόσωπο και κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «η χώρα, ακόμα μια φορά, δίνει εξετάσεις ισονομίας» και σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη καλά θα κάνει να μείνει μακριά, αφήνοντας τη Δικαιοσύνη ελεύθερη». «Η επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων της ΝΔ δεν περνάει μέσα από τα ανακριτικά γραφεία. Η λειτουργία των θεσμών απαιτεί τον σεβασμό όλων των πολιτικών δυνάμεων, πρωτίστως όμως της εκτελεστικής εξουσίας», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

