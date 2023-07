To «σπριντ» της κυβέρνησης στη νέα θητεία – Η οικονομία στο επίκεντρο Πολιτική 06:41, 05.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι βασικοί πυλώνες της κυβενρητικής πολιτικής που θα αναπτυχθεί σε βάθος τετραετίας παραμένουν το τετράπτυχο: καλύτεροι μισθοί – καλύτερη υγεία – καλύτερο κράτος και περαιτέρω ενίσχυση του γεωστρατηγικού αποτυπώματος της χώρας.