Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη στις Αγορές: Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων και η επενδυτική βαθμίδα Οικονομία 21:26, 04.07.2023

Ο πρωθυπουργός μίλησε στο Bloomberg και ανέλυσε το σχέδιό του για την οριστική έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση - «Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι ο λόγος του χρέους μας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό»