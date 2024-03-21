Στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα συμμετέχουν η καρδιολόγος Ρόζα Βρεττού, ο οικονομολόγος Ηλίας Κικίλιας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Δημόπουλος και ο συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος.

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή.

Ο κ. Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων επισήμανε:

«Το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ενισχύεται από ανθρώπους με κύρος και άποψη. Καθένας έχει προσφέρει πολλά στην ξεχωριστή επιστημονική του διαδρομή.

Η οπτική και η εμπειρία τους είναι πολύτιμος σύμμαχος στον κρίσιμο αγώνα που θα δώσει η παράταξή μας στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Καλωσορίζω σε αυτήν την προσπάθεια τη Ρόζα Βρεττού γιατρό-καρδιολόγο που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών Παναγιώτη Δημόπουλο.

Τον οικονομολόγο Ηλία Κικίλια.

Τον συνταγματολόγο Κώστα Χρυσόγονο.

Είμαι σίγουρος ότι μπορούν να πετύχουν πολλά προς όφελος του λαού μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Ακολουθούν τα βιογραφικά των υποψήφιων ευρωβουλευτών:

Αγάθη-Ρόζα Βρεττού

Η Αγάθη-Ρόζα Βρεττού είναι γιατρός – καρδιολόγος, αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ. Υπηρετεί ως Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, στη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΠΓΝ “Αττικόν”. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Διδάκτωρ Ιατρικής της ίδιας Σχολής. Έχει εξειδικευτεί στην Ηχωκαρδιογραφία και Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Emory , Atlanta, Georgia των ΗΠΑ, με υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Eίναι editorial Board Member στο BMC Cardiovascular Disorders.

Υπήρξε Πρόεδρος της ένωσης καρδιαγγειακής απεικόνισης του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας τη διετία 2016-2018 και εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΓΝ “Αττικόν” ( 2017-2018). Στον χώρο των οικονομικών της Υγείας , φοίτησε στο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive Master του London School of Economics ( 2019 -2021) στο αντίστοιχο αντικείμενο , λαμβάνοντας τον τίτλο του Master το Δεκέμβριο του 2021. Για το παραπάνω πρόγραμμα έλαβε μετά από επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποτροφία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας .

Η Αγάθη - Ρόζα Βρεττού εκλέχτηκε γραμματέας της μαθητικής οργάνωσης της Ν. ΠΑΣΟΚ το 1992 , ενώ από την ίδια χρονιά μέχρι και το 2001 υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Εκλέχτηκε επιπλέον γραμματέας του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ το 2000 και Αντιπρόεδρος της YES από το 2001-2003 ( Young European Socialists – τότε ECOSY Εuropean Community Organization of Socialist Youth ). Ήταν Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ το 2007 και μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Έχει καταγωγή από τη Λευκάδα, στην οποία και μεγάλωσε και είναι μητέρα ενός παιδιού.

Ηλίας Κικίλιας

Ο Ηλίας Κικίλιας, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα στις οικονομικές επιστήμες, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ενώ παράλληλα, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή στο Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Είναι, επίσης, Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Από το Δεκέμβριο 2009 έως τον Απρίλιο 2013 άσκησε τα καθήκοντα του Διοικητή του ΟΑΕΔ και στο παρελθόν διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας.

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CEDEFOP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιτροπών υψηλού επιπέδου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων είναι η Επιτροπή Απασχόλησης, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Κοινωνική Διάσταση και την Απασχόληση στη Κοινωνία της Πληροφορίας, η Επιτροπή για την Ανάλυση, την Έρευνα και τη Συνεργασία για την Απασχόληση και την Αγορά Εργασίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και σε ομάδες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με έργο την εκπόνηση εκθέσεων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις επιπτώσεις των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, έχει συνεργαστεί με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το University of Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει συντονίσει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχει σημαντικό έργο επιστημονικών δημοσιεύσεων, βιβλίων, άρθρων και ερευνητικών εκθέσεων καθώς και εκτενή αρθρογραφία και συνεντεύξεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα, με καταγωγή από το χωριό Σέρβος Γορτυνίας και τα Πετράλωνα Ζαχάρως-Φιγαλίας.

Είναι Βιολόγος και σήμερα Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους επιστήμονες στον χώρο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με περισσότερες από 8300 αναφορές (h-index 44), με περισσότερες από 160 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και περισσότερες από 230 συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει 21 βιβλία και διδακτικά εγχειρίδια σχετικά με την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και είχε την επιμέλεια έκδοσης και απόδοση στα ελληνικά 5 ξενόγλωσσων βιβλίων ή κεφαλαίων βιβλίων για φοιτητές. Στη μέχρι σήμερα σταδιοδρομία του έχει συντονίσει περισσότερα από 20 Ευρωπαϊκά και 40 Εθνικά ερευνητικά έργα και προγράμματα.

Έχει κατακτήσει σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις και συμμετοχές σε fora και ομάδες εργασίας της ΕΕ σχετικά με τη διαμόρφωση στρατηγικών και εφαρμοσμένων πολιτικών για τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είχε τον Συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα (2013 - 2014).

Ασχολείται με την πολιτική από τα μαθητικά του χρόνια (ΠΑΜΚ 1979-1982) μέχρι και σήμερα. Υπηρέτησε τη Δημοκρατική Παράταξη από τις θέσεις του μέλους της ΠΑΣΠ (Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη), του μέλους του Γραφείου Πόλης Πάτρας (1982-1987), του μέλους του ΠΑΣΟΚ (1987-2023). Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας (1996-2000) και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (2013-2015). Έχει διατελέσει (2012-2013), όπως και σήμερα, Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών (2020 - 2023), Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Πανεπιστημίου Πατρών (2020 - 2023), Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πατρών (2005-2006, 2008-2012, 2014-2016) και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (2004 - 2005). Σήμερα, είναι Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και είναι μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α).

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες, την Ευγενία και τη Μαρία Άννα.

Κώστας Χρυσόγονος

Γεννήθηκε το 1961 στις Σέρρες και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Πήρε το πτυχίο Νομικής Α.Π.Θ. το 1983 και το 1987 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Αννόβερου.

Το 2003 εκλέχθηκε ομόφωνα καθηγητής στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο το Συνταγματικό Δίκαιο. Έχει διδάξει ακόμη στην Εθνική Σχολή Δικαστών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Ρέγκενσμπουργκ και Αννόβερου. Είναι συγγραφέας περίπου είκοσι βιβλίων και άνω των εκατό επιστημονικών μελετών στην ελληνική, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. Επίσης, αρθρογραφεί συχνά στον ημερήσιο Τύπο και ασκεί ενεργό δικηγορία.

Πολιτεύθηκε για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές του 2014 και εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Μάρτιο του 2015 προειδοποίησε με γραπτή επιστολή τον Αλέξη Τσίπρα για τις καταστροφικές επιπτώσεις της πολιτικής Βαρουφάκη, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, αμέσως μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, ήρθε σε ανοικτή ρήξη με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια αποχώρησε από αυτόν, παραμένοντας ανεξάρτητος. Ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα ως το 2019 στο Ευρωκοινοβούλιο με εκατοντάδες ομιλίες, ερωτήσεις, εισηγήσεις κ.ά. υπέρ των εθνικών μας θέσεων και συμφερόντων. Προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. αμέσως μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του στις αρχές του 2022 και εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου. Στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας στην τιμητική (μη εκλόγιμη) πέμπτη θέση.

