«Κανείς δεν επιτρέπεται να μένει εκτός του κοινωνικού μας συμβολαίου. Τα έθνη αντλούν τη δύναμή τους από την ενότητα, όχι από τους αποκλεισμούς και την εσωστρέφεια»: το μήνυμα αυτό αποστέλλει, μέσω της δήλωσής της για την έλευση του νέου έτους, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Με αναφορές στα μεγάλα διεθνή (Ουκρανία, Μέση Ανατολή), αλλά και εγχώρια γεγονότα του 2023 (σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, πυρκαγιές, πλημμύρες, οπαδική βία), αξιολογεί τη μεταρρύθμιση του κράτους και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ως «το μεγάλο μας στοίχημα». Ενώ για τα ελληνοτουρκικά, σημειώνει με έμφαση ότι «επενδύουμε με συνέπεια στο καλό και εποικοδομητικό κλίμα, που θα επιτρέψει την εμβάθυνση της συνεργασίας και την αποφυγή των εντάσεων».

Ολόκληρο το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για το νέο έτος, έχει ως εξής:

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

To 2023 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για τη χώρα μας και τον κόσμο. Πυκνή σε σημαντικά γεγονότα, καθώς διάγουμε την εποχή των κρίσεων και των ανατροπών, μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, φανερώνουν πόσο εύθραυστες είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες και αναδεικνύουν την ευθύνη της πατρίδας μας να αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας. Να διαλέγει τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σεβόμενη το δίκαιο και την ηθική. Η Ελλάδα εξέφρασε έμπρακτα την αμέριστη στήριξή της στον ουκρανικό λαό, απέναντι στην παράνομη ρωσική εισβολή. Καταδίκασε τις απάνθρωπες επιθέσεις στο Ισραήλ και ανέλαβε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, διαχωρίζοντας τους τρομοκράτες από τον παλαιστινιακό λαό και τα αιτήματά του. Στις σχέσεις μας με την Τουρκία, επενδύουμε με συνέπεια στο καλό και εποικοδομητικό κλίμα, που θα επιτρέψει την εμβάθυνση της συνεργασίας και την αποφυγή των εντάσεων.

Βιώσαμε, ωστόσο, τη χρονιά αυτή, επώδυνες στιγμές στο εσωτερικό. Η τραγωδία των Τεμπών μας πλήγωσε βαθιά και μας θύμωσε. Οι πυρκαγιές στη Ρόδο και στον Έβρο, καθώς και οι πλημμύρες στον Βόλο και στον θεσσαλικό κάμπο, μας έδειξαν την σκληρή και οδυνηρή όψη της κλιματικής κρίσης. Τα θλιβερά περιστατικά της οπαδικής βίας, με θύματα νέους ανθρώπους, συνιστούν συμπτώματα χρόνιων παθογενειών που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας και την εικόνα που θέλουμε για τη χώρα μας. Σήμερα, ενώ η Ελλάδα διασφαλίζει τον δημοσιονομικό της χώρο και διαθέτει πολύτιμα αναπτυξιακά εργαλεία, ως ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεταρρύθμιση του Κράτους και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Δεν χωρεί πια καμιά αναβολή στη μάχη με την κακή πλευρά του εαυτού μας και στην εμπέδωση ενός νέου παραδείγματος. Με έμφαση στην αρχή της πρόληψης και στην αποτροπή των σύγχρονων απειλών και διακινδυνεύσεων. Η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι το θεμέλιο της συνύπαρξης και της κοινωνικής συνοχής. Το ίδιο και η καταπολέμηση των ανισοτήτων, η φροντίδα των μεσαίων στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων, σε συνθήκες υψηλού παγκόσμιου ανταγωνισμού και ακρίβειας που υπονομεύουν το βιοτικό επίπεδο. Μέλημά μας πρέπει είναι η συμπερίληψη, η αναγνώριση του διαφορετικού, η προσήλωση στο ιδανικό της ανοικτής, πλουραλιστικής και συνάμα δίκαιης κοινωνίας. Κανείς δεν επιτρέπεται να μένει εκτός του κοινωνικού μας συμβολαίου. Τα έθνη αντλούν τη δύναμή τους από την ενότητα, όχι από τους αποκλεισμούς και την εσωστρέφεια.

Συμπατριώτες μου,

Το 2024 συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σε αυτόν τον μισό αιώνα, οι Έλληνες πέτυχαν πολλά, προόδευσαν, εδραίωσαν θεσμούς δημοκρατικούς και φιλελεύθερους. Η ελληνική ταυτότητα άνθησε μέσα στην ευρωπαϊκή. Ξεπεράσαμε, παρά το βαρύ τίμημα, ακόμη και τις πιο υπαρξιακές δυσκολίες, την οικονομική κρίση και αμέσως μετά την πανδημία. Κι αυτό επειδή παραμείναμε σταθεροί στις θεμελιώδεις αξίες, που ανατρέχουν στις βαθιές ρίζες του λαού μας. Επιβεβαιώσαμε τη θέση μας ανάμεσα στους εταίρους μας, αυτή που αρμόζει στην ιστορία μας και μας κάνει περήφανους στον αναπτυγμένο κόσμο. Η θέση όμως αυτή δεν είναι στατική, ούτε αναλλοίωτη. Απέναντι στις προκλήσεις και τις ριζικές μεταβολές του καιρού μας, όπως ακριβώς τα άτομα, έτσι τα κράτη και οι κοινωνίες καλούνται να προσαρμοστούν, να επινοήσουν ξανά τον εαυτό τους. Προστατεύοντας τα κεκτημένα τους και αφήνοντας πίσω τις πιο ανθεκτικές παθολογίες και αδυναμίες τους. Αξιοποιώντας με τόλμη και σύνεση τις ανεξάντλητες τεχνικές δυνατότητες και ελευθερίες της εποχής μας.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή χρονιά, με ευημερία και ευτυχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

