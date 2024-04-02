Ψηφιακά και με ασφάλεια θα πραγματοποιείται πλέον (από τις 9 Απριλίου) η είσοδος των φιλάθλων στις κερκίδες των γηπέδων για τους αγώνες της Super League 1 και του ελληνικού Κυπέλλου, όπως σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Το μήνυμα, άλλωστε, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή: «τα πράγματα στο ποδόσφαιρο είχαν φτάσει σ’ ένα σημείο όπου χρειαζόμασταν πιο τολμηρές παρεμβάσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, των τολμηρών παρεμβάσεων, η επόμενη ημέρα της πλήρους επιστροφής με ασφάλεια στις κερκίδες των γηπέδων, έχει -πέραν της νέας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και του σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας (κάμερες)- κι ένα νέο τρόπο εισόδου στα γήπεδα για τους φιλάθλους, τον οποίο μπορείς να δεις αναλυτικά στο tickets.gov.gr.

Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η αγορά του εισιτηρίου, διαδικασία την οποία θα εξακολουθήσουμε να πραγματοποιούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Μετά την αγορά, το εισιτήριο θα «αποθηκεύεται» πλέον στο Gov.gr Wallet ή αλλιώς στο ψηφιακό πορτοφόλι.

Για να μπαίνουμε πλέον με ασφάλεια στα γήπεδα, όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να έχουμε “κατεβάσει” στο κινητό μας, το Gov.gr Wallet. Εφόσον, φυσικά, δεν το έχουμε ήδη κάνει ως πολίτες, που απολαμβάνουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει μέσω άλλων εγγράφων που έχει προσθέσει στο Gov.gr Wallet το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως η ταυτότητά μας, η άδεια οδήγησης και τα υπόλοιπα έγγραφα που κάποτε «κοσμούσαν» το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μας.

Για όσους δεν έχουν κατεβάσει ακόμα στο κινητό τους το Gov.gr Wallet, υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση! Για να κατεβάσουν το Gov.gr Wallet, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας – Ε.Μ.Επ., «μπαίνοντας» στο emep.gov.gr και να έχουν καταχωρίσει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η διαδικασία είναι απλή και τα στοιχεία που θα χρειαστεί να καταχωρίσουν είναι τα ακόλουθα:

αριθμός κινητού τηλεφώνου,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),

αριθμός σταθερού τηλεφώνου,

ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής και πλήρης διεύθυνση επικοινωνίας, στην περίπτωση που αυτή διαφέρει από τη διεύθυνση διαμονής.

Η αρχική καταχώριση γίνεται μέσω της επιλογής «Δήλωση-Επιβεβαίωση Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου» και αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) με sms, τον οποίο εισαγάγουν για την επαλήθευση κατοχής του αριθμού κινητού τηλεφώνου.

Στη συνέχεια ακολουθεί επιβεβαίωση της κατοχής του αριθμού κινητού από πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι χρήστες e-banking ή από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Στην περίπτωση που ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από πιστωτικό ίδρυμα, ούτε από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μεταβεί σε ΚΕΠ ή σε κάποια έμμισθη προξενική αρχή για να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Όσον αφορά στους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Ε.Μ.Επ., αρκεί να διαθέτουν και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Η υπόλοιπη διαδικασία για την είσοδο στις κερκίδες των γηπέδων έχει σχεδιαστεί στα πρότυπα των φιλικών υπηρεσιών που μας έχει ήδη συνηθίσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Είναι εύκολη και ολοκληρώνεται σε τρία μόλις απλά βήματα:

1) Πραγματοποιούμε την αγορά του εισιτηρίου μας, όπως ακριβώς το κάναμε μέχρι σήμερα!

2) Αφού αγοράσουμε το εισιτήριό μας, μπαίνουμε στο Gov .gr Wallet και πληκτρολογούμε ή σκανάρουμε τον κωδικό του εισιτηρίου μας, το οποίο αυτομάτως προστίθεται στο ψηφιακό μας πορτοφόλι.

3) Αφού, επιλέξουμε το εισιτήριο μας, εμφανίζεται το QR code ή το barcode, το οποίο είναι πλέον στο Gov.gr Wallet μας και θα το χρειαστούμε για την είσοδό μας στο γήπεδο.

Από την έναρξη της εφαρμογής του νέου τρόπου εισόδου στα γήπεδα, στις 9 Απριλίου και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους τόσο με το εισιτήριό τους στο Gov.gr Wallet, όσο και με τον τρόπο που ισχύει έως και σήμερα.

Μπαίνουμε στα γήπεδα ψηφιακά, με τρόπο απλό και φιλικό, για να απολαύσουμε με ασφάλεια τις αγαπημένες μας ομάδες!

