Την Τρίτη ανακοινώνεται η σύσταση της προανακριτικής - Η Βουλή έστειλε τις προσκλήσεις στις ΚΟ

Την Τετάρτη η συνεδρίαση για την εκλογή προεδρείου - Η  προανακριτική θα έχει 26 μέλη, 14 βουλευτές από την κυβερνητική πλειοψηφία και 12 από την αντιπολίτευση 

Του Γιάννη Ανυφαντή 

Από το προεδρείο της Βουλής έχουν στείλει προσκλήσεις στις κοινοβουλευτικές ομάδες προκειμένου να ενημερώσουν ποιοι βουλευτές τους θα είναι στην προανακριτική επιτροπή, που θα διερευνήσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή για την υπόθεση των Τεμπών

Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ανακοινωθεί η συγκρότηση της προανακριτικής, προκειμένου να συνεδριάσει για πρώτη φορά για την εκλογή προεδρείου την Τετάρτη

Υπενθυμίζεται πως η προανακριτική θα έχει 26 μέλη, 14 βουλευτές από την κυβερνητική πλειοψηφία και 12 από την αντιπολίτευση.
 

Πηγή: skai.gr

