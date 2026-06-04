Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Παρακολουθούμε στενά τις εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, προσθέτοντας:

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας μας και της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός».

Πηγή: skai.gr

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