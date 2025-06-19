Για την πορεία των εργασιών του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά και ειδικότερα για την πρόοδο του Μουσείου Ευρημάτων του Μετρό και την κατασκευή του νέου δημαρχείου Παύλου Μελά, ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος του, τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, περιηγήθηκε στα υπό κατασκευή κτίρια.

Η υποδοχή του κ. Μητσοτάκη έγινε στο κτίριο - μνημείο Στρατωνισμού Α3 όπου θα στεγαστεί το Μουσείο Ευρημάτων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για κτίριο επιφάνειας περίπου 3.000 τ.μ. που βρίσκεται στον «πυρήνα» του πρώην στρατοπέδου, στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, περί το 1895, αποτελώντας ένα από τα πρώτα δείγματα οργανωμένου στρατοπέδου, σε ελληνικό έδαφος.

Στο συγκεκριμένο Μουσείο, οι εργασίες του οποίου είναι σε εξέλιξη, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2025, θα εκτεθεί και θα αναδειχθεί μέρος των πολυάριθμων ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Είναι έργο ενταγμένο στο «Ταμείο Ανάκαμψης» με προϋπολογισμό 14,5 εκατ. ευρώ και από τον Αύγουστο αναμένονται να τοποθετούνται όλα τα ευρήματα στο χώρο.

«Κάνουμε αυτό το όραμα πράξη, με ταχύτατους ρυθμούς μετατρέπεται κτίριο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά σε σύγχρονο Μουσείο που θα φιλοξενήσει τα ευρήματα του Μετρό. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού και νέο δημαρχείο, ενώ θα διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος, σε χώρο αναψυχής. Αυτό αξίζει στους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονίκης. Σκοπός της σημερινής επίσκεψής μας είναι να ασχοληθούμε με τα θέματα αποκλειστικά της δυτικής Θεσσαλονίκης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η δυτική Θεσσαλονίκη έχει κάθε λόγο να αισθάνεται αδικημένη», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος επίσης στην επίσκεψη που πραγματοποίησε λίγο νωρίτερα στο περιαστικό δάσος των Μετεώρων, το οποίο θα δημιουργηθεί με χορηγία του επιχειρηματία, Σταύρου Ανδρεάδη.

«Με το καλό να ξαναβρεθούμε στα τέλη του έτους, στις αρχές του επόμενου χρόνου, για τα εγκαίνια ενός ακόμη σημαντικού έργου για το ευρύτερο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

«Εξ ονόματος του λαού της δυτικής Θεσσαλονίκης σας ευχαριστώ δημόσια διότι όταν ήρθατε πρώτη φορά επισκεπτόμενος τον ιστορικό τόπο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά υιοθετήσατε το όραμα μου, ως κέντρο πολιτισμού και ως μουσείο ιστορίας Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας του λαού μας να αποδοθεί το στρατόπεδο υλοποιείται με τη δική σας φροντίδα», είπε ο κ. Βαρνάβας απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό.

Ο πρωθυπουργός στο νέο δημαρχείο Παύλου Μελά

Αμέσως μετά, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε το διπλανό κτίριο Στρατωνισμού Α2, που έχει κριθεί διατηρητέο και στο οποίο εκτελούνται εργασίες ώστε να στεγαστεί το νέο δημαρχείο Παύλου Μελά. Εκτιμάται πως θα ανοίξει τις πύλες του στα μέσα του 2026, ενώ πέραν του ότι θα μεταφερθούν οι επιτελικές υπηρεσίες του δήμου θα λειτουργήσει επιπλέον, στον ισόγειο χώρο, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Στον όροφο θα χωροθετηθούν διοικητικοί χώροι για την υποστήριξη της λειτουργίας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.

Ο κ. Ασλανίδης δήλωσε πως «το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά βαίνει προς την ολοκλήρωσή του και χαιρόμαστε που ο πρωθυπουργός επισκέπτεται έναν χώρο πρασίνου, βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας που θα αποτελέσει το σήμα κατατεθέν, το τοπόσημο της δυτικής Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Θα είναι χώρος μνήμης και πρασίνου με διαδρομές, συναυλιακούς και πολιτιστικές διαδρομές. Ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026 και μαζί να εγκαινιάσουμε το δημαρχείο Παύλου Μελά».

Η κ. Αηδονά από την πλευρά της πρόσθεσε πως «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Μητροπολιτικό Πάρκο. Υποσχεθήκαμε πως θα είμαστε κοντά σε όλες τις φάσεις, κάτι το οποίο πράξαμε και συμβάλαμε με χρηματοδότηση στην Α' φάση με 20 εκατ. ευρώ. Δέσμευσή μας είναι πως δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά και στο νέο ΕΣΠΑ έχει ενταχθεί η χρηματοδότηση του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού με χρηματοδότηση από πλευράς Περιφέρειας 7,7 εκατ. ευρώ».

Ομιλία στην πλατεία Επταλόφου

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών στην πλατεία Επταλόφου στους Αμπελόκηπους.

«Είμαστε σε μία πολύ επικίνδυνη περιοχή με πολλές κρίσεις, οι οποίες έχουν ξεσπάσει ταυτόχρονα, δεν έχουμε την πολυτέλεια, ως χώρα, ενός νέου εσωτερικού διχασμού, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξαναγυρίσουμε σε εποχές που θέλουμε πολιτικά να αφήσουμε πίσω μας», είπε.

«Θέλω να θυμίσω ότι σε λίγες εβδομάδες από τώρα συμπληρώνεται η μαύρη επέτειος του τραγικού δημοψηφίσματος, αφού είχαν κλείσει οι τράπεζες, που παραλίγο να οδηγήσει τη χώρα μας έξω από το Ευρώ και ενδεχομένως έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα αφήσαμε πίσω μας. Η γνώμη της Ελλάδας σήμερα μετράει, η Ελλάδα είναι ισχυρή, με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, με μία οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται και με τους πολίτες να γίνονται συμμέτοχοι στην οικονομική πρόοδο της χώρας. Ας κάνουμε υπομονή λοιπόν μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα είμαστε μαζί σας για τις ανακοινώσεις για το 2026, αλλά μέχρι τότε μη ξεχνάτε κάτι που σας είχα πει και πέρυσι: Ότι όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στο σύνθημα των συγκεντρωμένων «είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός» ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Νομίζω εσείς από εδώ δίνετε και την καλύτερη απάντηση σε μία περίοδο πολύ μεγάλης έντασης και τοξικότητας, η οποία θέλω να πιστεύω ότι σιγά-σιγά πρέπει επιτέλους να κλείσει, τώρα που καταρρίφθηκε και γκρεμίστηκε όλη αυτή η συνωμοσία της παράνοιας και του ξυλολίου».

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν «κάτω τα χέρια από τον Μητσοτάκη» και ο πρωθυπουργός απάντησε: «Μην ανησυχείτε εγώ είμαι σε καλά χέρια, όπως βλέπετε, είμαι σε πολύ καλά χέρια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.