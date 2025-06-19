Με 154 θετικές ψήφους παραπέμπεται σε προανακριτική ο Κώστας Καραμανλής

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκησε 18 ώρες, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε με 154 θετικές ψήφους την έγκριση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή προκειμένου να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα).

Με δεδομένο ότι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές – Δημήτρης Κυριαζίδης και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς - είχαν εκφράσει τη θέση ότι θα υπερψήφιζαν την πρόταση της ΝΔ, εκτιμάται ότι δύο βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, είτε από λάθος, είτε συνειδητά, διαφοροποιήθηκαν.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ (για το αδίκημα της διατάραξης συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς) ψηφίσουν 47 βουλευτές, ενώ την πρόταση των 4 κομμάτων (που στηρίζεται στο κατηγορητήριο των συγγενών των θυμάτων) ψήφισαν 40.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση παραπομπής του Κυριάκου Μητσοτάκη, 159 βουλευτές την καταψήφισαν, 38 την υπερψήφισαν, ενώ στην κάλπη βρέθηκαν 3 άκυρα και 1 λευκό.

Συνολικά προσήλθαν στην ψηφοφορία 236 βουλευτές, ενώ 61 βουλευτές απουσίαζαν. Οι 58 προέρχονται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ (26), του ΚΚΕ (21) και της Νέας Αριστεράς (11) ενώ οι επιπλέον 3 είναι: ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης και ο ανεξάρτητος βουλευτής (προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες) Παύλος Σαράκης.

Η προανακριτική επιτροπή θα έχει δύο μήνες διορία προκειμένου να ολοκληρώσει τις συνεδριάσεις της και θα αποτελείται από συνολικώς 26 μέλη.

Το «επεισοδιακό» φινάλε

Η τελευταία σελίδα της μαραθώνιας συζήτησης γράφτηκε σε ψηλούς τόνους από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενος στην ιστορία του βιαστή που νάρκωνε τα θύματά του με τυρόπιτα. «Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να μας λέει: Τι χρώμα έχει η δικαιοσύνη, τι γεύση, πως μυρίζει; Ας το δούμε. Ακούστε κάποια ονόματα. Αν Άλαν από την Αυστραλία. Μ. Σάιτ και άλλες δύο. Είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα. Άγνωστες μεταξύ τους. Και υπέστησαν βιασμό από κάποιον εδώ Έλληνα. Αφού προηγουμένως ναρκώθηκαν. Αυτόν τον βιαστή (…) τον υπερασπίστηκε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου υποβάλλοντας σε βασανιστήρια τις γυναίκες θύματα του βιαστή οι οποίες έρχονταν από χώρες του εξωτερικού και έβλεπαν συνεχώς την υπόθεση να παίρνουν αναβολές», τόνισε από το βήμα ο κ. Υπουργός προκαλώντας το έντονο χειροκρότημα των βουλευτών της πλειοψηφίας και την κα Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας να φωνάζει: «Λες ψέματα». «Δεν είναι ψέματα», ανταπάντησε ο κ. Φλωρίδης, προσθέτοντας: «Ο βιαστής τελικά τιμωρήθηκε με 12 χρόνια κάθειρξη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ξέχασε όμως τον καλό της βιαστή πελάτη. Τρεις μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο περίφημος νόμος του Παρασκευόπουλου για την αποφυλάκιση όλων των μεγάλων εγκληματιών της χώρας. Δύο πράγματα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο οκτάμηνο. Αποφυλάκισε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας και έκλεισε και τις τράπεζες. Σπάνια γίνεται να παίρνει Πρόεδρος της Βουλής τον λόγο σε νομοσχέδιο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως τον πήρε. Και δήλωσε ότι νιώθει ανακούφιση. Φαντάζομαι τι ανακούφιση ένιωσαν οι δολοφόνοι, οι βιαστές και οι έμποροι ναρκωτικών».

«Όσα λέτε είναι μια απάτη, ένα ψέμα, μια υποκρισία. Δεν νιώθετε τίποτα για τα θύματα των Τεμπών, για τους συγγενείς. Μια εκμετάλλευση άγρια αυτής της εθνικής τραγωδίας θέλετε μέσα από ψέματα», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης.

Η αντιπαράθεση σε επίπεδο κορυφής

Σε πολύ υψηλά «ντεσιμπέλ» ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού προς την αντιπολίτευση, βάζοντας στο κάδρο τους τέσσερις αρχηγούς των 4 κομμάτων (Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας), που πρότειναν την διερεύνηση του ίδιου και υπουργών της ΝΔ για εσχάτη προδοσία, καταλογίζοντάς τους άθλια σκευωρία «Θεωρώ την συγκεκριμένη πρόταση εκτροπή του κοινοβουλευτισμού και προσβολή της ίδιας της δημοκρατικής τάξης και για αυτό και αρνούμαι να συζητήσω το περιεχόμενό της. Δεν πρόκειται να καταστήσω συνομιλητή μου κανέναν συκοφάντη», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζοντάς τους «συνεταιρισμό της τοξικότητας». Μάλιστα ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι έδωσε το παρών στην ειδική συνεδρίαση για να τιμήσει τα θύματα των Τεμπών, επιμένοντας πως την κάθαρση θα φέρει μόνο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

Στις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού πως η πρόταση της ΝΔ δεν θα αφήσει καμία σκιά, ανταπάντησαν σε σκληρούς τόνους Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος, καταλογίζοντας στην κυβερνώσα παράταξη νέα απόπειρα συγκάλυψης. «Παρακολουθήσαμε μία ακόμα παράσταση με τίτλο Μητσοτάκης ο κυνηγημένος σε προσπάθεια να εμφανιστεί ο θύτης ως θύμα. Μπροστά σε μια εθνική τραγωδία, επιλέγει να μην λογοδοτήσει», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτηρίζοντας τους «γαλάζιους» βουλευτές πλυντήριο της διαπλοκής και των ευθυνών της ΝΔ. «Το καθεστώς Μητσοτάκη κάνει ότι μπορεί για να μπαζώσει την αλήθεια», κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελλος, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τους πρώην συντρόφους του (Κίνημα Δημοκρατίας) για τη στάση τους να υπογράψουν κοινή πρόταση με την Ελληνική Λύση και τη Νίκη. «Δεν ταυτιστήκαμε με μηδενιστικές ακροδεξιές φωνές που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν καιροσκοπικά την τραγωδία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση της Δικαιοσύνης

Τα βλέμματα πάντως ήταν στραμμένα στην τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, με τον ίδιο να καλεί τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να υπερψηφίσουν την πρόταση της ΝΔ. «Ως Υπουργός δεν κώφευσα, όπως με κατηγορούν. Δεν αδιαφόρησα στις εκκλήσεις και στις επιστολές για τα χρόνια προβλήματα του ΟΣΕ και του σιδηροδρόμου. Προσπάθησα, με τους συνεργάτες μου, να αντιμετωπίσω τις συνέπειες εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου για πάνω από 10 χρόνια», τόνισε και υπογράμμισε πως μετά τις επιστολές που είχε λάβει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για ζητήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, ενίσχυσε τον ΟΣΕ με 417 θέσεις εργασίας και σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ.

«Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από καμία ασυλία ή κυβερνητική πλειοψηφία. Ξέρω ότι είμαι αθώος και προσβλέπω στη κρίση της Δικαιοσύνης για να το μάθει όλη η Ελλάδα. Πενήντα επτά ζωές χάθηκαν στα Τέμπη. Η νύχτα εκείνη σημάδεψε για πάντα εκατοντάδες άλλους ανθρώπους. Ανάμεσά τους και εμένα», πρόσθεσε.

Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε οι βουλευτές ψήφισαν:

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΔ: 154 ναι, 13 όχι και 1 παρών

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ: 46 ναι, 157 όχι

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 40 ναι, 150 όχι

ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ: 46 ναι, 157 όχι

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 39 ναι, 154 όχι

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 235, 230, 3, 2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ: 46 ναι, 156 όχι

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ- 39 ναι, 153 όχι

Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 235, ΑΚΥΡΑ 2, 1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ: 45, ναι, 158, όχι

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 38 ναι 152, όχι, 1 παρών

Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ: 46, ναι, 159 όχι

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ- 39 ναι, 155 όχι

Μ. ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ: 55 ναι, 160, όχι, 2 παρών

Ν. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ: 56 ναι, 160, όχι, 1 παρών

Θ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ: 50 ναι, 163 όχι, 1 παρών

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 38 ναι 159 όχι

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 40 ναι, 155 όχι, 1 παρών

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 41 ναι, 157 όχι, 1 παρών

Ζ. ΡΑΠΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 40 ναι, 157 όχι, 1 παρών

Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 38 ναι, 159 όχι, 1 παρών

Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ: 39 ναι, 157 όχι, 2 παρών

