Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ: Με σφραγίδα Μητσοτάκη η Βουλή έγινε πλυντήριο ποινικών ευθυνών του Καραμανλή

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας και ιδίως για την προανακριτική επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών εξαπέλυσε μέσω του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αρχικά, για τα χτεσινά γεγονότα στη Βουλή ανέφερε πως «με σφραγίδα του πρωθυπουργού, η Βουλή έγινε ένα πλυντήριο ποινικών ευθυνών του κ. Καραμανλή και όσων εμπλέκονται στην τραγωδία των Τεμπών. Και αυτό ήταν μια πολύ άσχημη ημέρα για το ελληνικό κοινοβούλιο».

«Η ΝΔ κάνει πρόταση προανακριτικής με μια κατηγορία για τον κ. Καραμανλή πλημμεληματική, που δεν έχει καμία σχέση με τα όσα λέει η δικογραφία Μπακαΐμη», τόνισε.

Και σημείωσε πως: «Ο πρωθυπουργός είναι βαθύτατα και ηθικά εκτεθειμένος, πέρα από το πολιτικό σκέλος, διότι ήρθε χτες να το παίξει θύμα, ο κυνηγημένος Μητσοτάκης, ο κατατρεγμένος Μητσοτάκης. Μιλάμε για 57 νεκρούς, για οικογένειες, για πρωθυπουργό που ήρθε εδώ και είπε ότι το άρθρο 251 που επικαλείται το ΠΑΟΣΚ για να προτείνει έρευνα για τον κ. Καραμανλή για κακουργηματικές ευθύνες, για τη διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών, είναι ένα άρθρο κλοπή καλωδίων, θέλοντας να δείξει πως κάνουμε πολιτικά παιχνίδια. Και του απαντάω χτες, αλλά δεν τον άκουσα να λέει κάτι για αυτό και οφείλει να πει κάτι η ΝΔ. Το 251 που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος υποβαθμίζει είναι ακριβώς το άρθρο με το οποίο ο κ. Μπακαΐμης κατηγορεί και οδηγεί στη δικαιοσύνη όλους τους γενικούς διευθυντές, άρα τα μη πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή ο κ. Μπακαΐμης κατηγορεί για κλοπή καλωδίων κ. Μητσοτάκη; Δεν έχει τέλμα αυτή η ντροπή».

Σε ερώτηση εάν επιμένει πως η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να συγκαλύψει την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε:

«Βεβαίως. Για την 717 ψήφισαν όχι στη διερεύνηση των κακουργηματικών ευθυνών που πρότεινε η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Το έκανε η ΝΔ; Το έκανε. Και έρχεται χτες και λέει πως τώρα δεν λέμε να μην διερευνηθεί, αλλά να διερευνηθεί με ένα κατασκευασμένο αδίκημα που δεν έχει σχέση με τη δικογραφία Μπακαΐμη. Άρα τον αθώωσαν χτες (τον κ. Καραμανλή).. Και επειδή κάποιοι θα πουν γιατί τον κατηγορείτε, ήξερε; Χτες στη Βουλή παρουσίασα στοιχεία της δικογραφίας που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο ήξερε, ήξερε και πάρα πολύ καλά. (…) Ο κ. Καραμανλής γνώριζε το ρίσκο μιας ενδεχόμενης τραγωδίας».

Στη συνέχεια, για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η ταύτισή μας με τον Νετανιάχου μας έχει κάνει ζημιά. Δεν πρέπει να ταυτίζεσαι με μια πολιτική που αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή. Εμείς εξαρχής είχαμε καταδικάσει το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 αλλά από κει και πέρα βλέπουμε να εξελίσσεται στη Γάζα μια εθνοκάθαρση η οποία δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει, και χωρίς η διεθνής κοινότητα να παίρνει πρωτοβουλίες για να δημιουργηθεί ένα τραπέζι διαλόγου αποκλιμάκωσης. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε σήμερα και το Ιράν. Σαν ευρωβουλευτής έχω συμμετάσχει σε πολλά τραπέζια συζητήσεων το πώς θα διαχειριστεί η Δύση το θέμα του Ιράν. Ξαφνικά βλέπουμε μια επίθεση από το Ισραήλ και όλοι σιωπούν. Δεν έχει πάρει κανείς μια ουσιαστική θέση για αυτά τα γεγονότα που δεν ξέρουμε πού μπορούν να οδηγήσουν.

Όταν έχει από την μια τον Τραμπ, από την άλλη εσύ δεν παίρνεις θέση και βλέπουμε τέτοια κλιμάκωση των γεγονότων σε όλη τη Μέση Ανατολή, αυτό δεν είναι τιμή για την ΕΕ. Νομίζω πως έχει κρίση στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτη όπως η Ισπανία έχει πάρει σκληρή στάση απέναντι στον Νετανιάχου. Εκεί που υπάρχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, έχουμε μια καθαρή στάση απέναντι στην εθνοκάθαρση στη Γάζα».

Για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως «εγώ ρωτάω, αυτοί που θα ευθύνονται για το πρόστιμο, που μπορεί να φτάσει το 1 δις, εις βάρος της χώρας μας, ποια φανέλα φορούσαν; Την φανέλα της διαφθοράς. Του πελατειακού κράτους. Και είναι απολύτως υπεύθυνοι και οι υπουργοί της ΝΔ από το 2019 και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις έρθει στη Βουλή το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που ασχολείται με το πόρισμα, θα πάρουμε ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να λογοδοτήσουν».

Παράλληλα, σημείωσε πως «από το 100% των προστίμων σε όλη την Ευρώπη, το 78% πανευρωπαϊκά αφορά την Ελλάδα. Έχει να πει κάτι για αυτό ο κ. Μητσοτάκης; Είναι διοικητικές ατασθαλίες; Αν ήταν θα πηγαίναμε με 2% και όχι με 10% καταλογισμό, που δείχνει ένα καραμπινάτο σκάνδαλο».

«Η ΝΔ είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, δεν είναι ένα σκάνδαλο που αφορά μερικούς αγρότες που παρουσίαζαν παραπάνω από αυτό που διέθεταν. Εδώ υπάρχει κεντρικός μηχανισμός στον ΟΠΕΚΕ και στο υπουργείο που τους κατεύθυνε». Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παραίτηση του Κώστα Τσιάρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση και για το ζήτημα της μονής Σινά, λέγοντας πως στον απόηχο των όσων συνέβησαν, «ήρθε ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρηματοδοτηθεί η Αίγυπτος με 4 δισ. από την ΕΕ και υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ».

Για το άρθρο 16 είπε πως «έχουμε πει στη Βουλή ότι για μας πρέπει να γίνουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, με σεβασμό στο Σύνταγμα. Κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος του κ. Πιερρακάκη, από την άλλη εμείς θεωρούμε πως είναι λάθος ο τρόπος που νομοθέτησε γιατί αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα είναι ήδη υπάρχοντα κολλέγια τα οποία επί της ουσίας αποκτούν ένα πιο ισχυρό franchising, δεν ήρθαν μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δεν πρόκειται να δώσουμε λευκή επιταγή σε κανένα κόμμα να αναθεωρήσει κρίσιμα άρθρα μόνο του. Θεωρούμε πως πρέπει να πάμε στη 2η αναθεωρηματική».

Για την ακρίβεια σχολίασε πως «έχουμε από τον Μάιο του 2024 έως τον Μάιο του 2025 άνω του 10% αύξηση σε καφέ, τσάι, φρούτα, ενοίκια, φυσικό αέριο. Ο κόσμος δεν αντέχει την ακρίβεια και αντί να κάνουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα μπορούν να αναδείξουν ποια καρτέλ δουλεύουν σε βάρος του καταναλωτή, βλέπουμε την κυβέρνηση να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο».

Ακόμη, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε σκληρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη «που μιλά για διαφάνεια, αξιοκρατία και αξιολόγηση στο δημόσιο, αλλά ως πρωθυπουργός έχει διορίσει τους περισσότερους μετακλητούς υπαλλήλους ιστορικά -και μετά από μνημόνια-. Πώς μπορείς να μιλάς για διαφάνεια, όταν είσαι ο πρωθυπουργός πρωταθλητής των απευθείας αναθέσεων; Το Σύνταγμα φταίει και τα κάνεις όλα αυτά; Περάσαμε 10 χρόνια μνημονίων και λιτότητας, και αντί το πολιτικό σύστημα να αποκτήσει πολιτικό ήθος, σοβαρότητα, αξιοπιστία, να είναι φορέας διαφάνειας και αξιοκρατίας, συνεχίζει τα παλιά επικίνδυνα και σκοτεινά παιχνίδια και για αυτό πρωταγωνιστής είναι ο Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του. Στις υποκλοπές “δεν ξέρει”, στον ΟΠΕΚΕΠΕ “δεν ξέρει”, στα Τέμπη συγκαλύπτει κακουργηματικές ευθύνες, -όχι γιατί τις λέω εγώ-, τις προσδιορίζουν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ελληνική Δικαιοσύνη. Και μου λέτε ποιος είναι ο ρόλος του; Ο ρόλος του είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια φαινόμενα και όταν η δικαιοσύνη προσπαθεί να τα εξιχνιάσει, να της δένει τα χέρια».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε «καλή διασκέδαση στο πάρτι της Ομάδας Αλήθειας, που είναι η κανονικοποίηση της διαφθοράς στη χώρα. Δηλαδή έχει αποκαλυφθεί ότι ιδιώτες έδιναν χρήματα στον μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας και του λένε “συγχαρητήρια”».

