Ξεκίνησε στις 11 η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού την Πέμπτη το βράδυ που είχαν ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση των υπουργών Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκου.

Στην κυβέρνηση επικρατεί προβληματισμός γι αυτό και αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι όλα τα σενάρια για τα πιθανά μέτρα, ακόμα και τα πιο αυστηρά, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Γιάννης Καντέλης. Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει αν οι αποφάσεις αυτές που θα παρθούν θα ανακοινωθούν σήμερα ή τη Δευτέρα.

Μιλώντας το πρωϊ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά ο Παύλος Μαρινάκης και αναφερθείς στα οπαδικά επεισόδια επισήμανε πως «μιλάμε για εγκληματίες» και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

«Αντιλαμβανόμαστε την οργή και δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Πρωθυπουργός είχε πει τον Αύγουστο ότι όλα αυτά είναι δυναμικά, εφόσον παρατηρηθεί έξαρση. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, τους ανθρώπους που είναι γύρω από τον αθλητισμό, τους φιλάθλους που θέλουν να πάνε με τις οικογένειές τους να δουν τον αγώνα»

Με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι θα πρέπει «να περιμένουμε έναν Πρωθυπουργό και μία κυβέρνηση που δεν μασάει τα λόγια του και εφαρμόζει αποφάσεις που κάποιοι φοβόντουσαν να εφαρμόσουν για δεκαετίες».

Πηγή: skai.gr

