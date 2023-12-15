Τη Δημοτική Αστυνομία επισκέφτηκε ο Χάρης Δούκας

Τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας της Αθήνας επισκέφθηκε σήμερα ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και είχε συνάντηση με τον διευθυντή της Διεύθυνσης, τους προϊσταμένους των τμημάτων και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ο κ. Δούκας ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ανθρώπινο δυναμικό και τις υλικοτεχνικές υποδομές, ενώ παρουσίασε το σχέδιο της νέας δημοτικής Αρχής για μία Αθήνα ασφαλή και προσβάσιμη για όλους τους πολίτες.

«Θέλουμε να σπάσουμε το αίσθημα της εγκατάλειψης, να νιώσουν οι πολίτες ξανά ασφαλείς. Αυτός είναι ένας θεμελιώδης πυλώνας για την ευημερία και την ποιότητα ζωής των Αθηναίων», ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Σε αυτή την προσπάθεια τα στελέχη μας στη Δημοτική Αστυνομία πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Ο δημοτικός αστυνομικός θα είναι ο άνθρωπος του δήμου σε κάθε γειτονιά, πάντα δίπλα στον πολίτη».

Ο κ. Δούκας προανήγγειλε αυστηρούς ελέγχους για το παράνομο παρκάρισμα, τήρηση των προβλεπόμενων ωραρίων για τις φορτοεκφορτώσεις και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης. Δεσμεύθηκε, επίσης, για την πλήρη εφαρμογή των νόμων και κανονισμών που ισχύουν για τα τραπεζοκαθίσματα και για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αδειών προσβάσιμη στον κάθε πολίτη.

Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν ο νέος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και δημόσιων κοινόχρηστων χώρων Θωμάς Γεωργιάδης και ο νέος γενικός γραμματέας του δήμου Βασίλης Μπόκος.

ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης

Με εντολή του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, διατάχθηκε σήμερα η άμεση διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί καταγγελία που αφορά σε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από δημοτικούς αστυνομικούς.

Τη διενέργεια ΕΔΕ ζήτησε και ο κ. Δούκας κατά την επίσκεψή του στη Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

