Θύελλα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη δήλωση Χριστοδουλάκη για το 1ο μνημόνιο

Το ρολόι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει γυρίσει πίσω στο 2010, με στελέχη της πράσινης παράταξης να αψιμαχούν για το πρώτο μνημόνιο και τον άλλο δρόμο που θα μπορούσε ή όχι να ακολουθήσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση.

Η κόντρα Παπανδρεϊκών - Εκσυγχρονιστών που ξεκίνησε με μια δήλωση θυμίζει άλλες εποχές, σε μια περίοδο που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δίνει μάχη δημοκοπικής ανάκαμψης.

Η δήλωση του πρώην τσάρου της οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη ότι το πρώτο μνημόνιο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί έριξε λάδι στη φωτιά. «Θεωρώ ότι υπήρχε άλλος δρόμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ. Πολλά στελέχη θυσιάστηκαν για να τραβήξουν το κάρο πάνω. Και ο Βενιζέλος και άλλοι. Έδωσαν μάχες για αυτό. Πιστεύω, όμως, ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος δρόμος λιγότερο επώδυνος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλάκης στο ONE.

Θέση στο ζήτημα πήρε και ο Παύλος Γερουλάνος: «Είναι αδιανόητο μετά από μια καλή βραδιά του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την προανακριτική να δημιουργείται αυτό το θέμα και να συζητούμε για το παρελθόν. Ο καθένας μας έχει πολλές απόψεις, το πότε επιλέγεις να τις παρουσιάσεις, έχει τη σημασία του» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο Action 24.

Ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι «με καλύπτει απόλυτα η κοινή δήλωση των πρώην υπουργών Οικονομικών, των κ.κ. Φίλιππου Σαχινίδη και Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Οι δύο πρώην υπουργοί -εκ των έμπιστων συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου- διαφώνησαν ανοιχτά με την άποψη του κ. Χριστοδουλάκη (υπουργού επί Κώστα Σημίτη), υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος από την προσφυγή της Ελλάδας στον πρώτο ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης το 2010.

«Χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, οι αναφορές σε 'άλλους δρόμους' δεν διαφέρουν από τους δρόμους που υποσχέθηκαν η ΝΔ -των πλαστών στατιστικών στοιχείων- και ο ΣΥΡΙΖΑ -της κατάργησης των μνημονίων με ένα άρθρο και έναν νόμο- τους οποίους δρόμους όμως, τότε που πήραν εντολή από τους Έλληνες πολίτες να κυβερνήσουν, τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχαν να ακολουθήσουν» αναφέρουν σε κοινή δήλωση οι δυο πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Σαχινίδης και Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Είχε προηγηθεί η επίθεση του Χάρη Δούκα στον Νίκο Χριστοδουλάκη: «Με τέτοιες απόψεις απλώς αθωώνετε τη ΝΔ από τις ευθύνες της και το χειρότερο 'αδειάζετε' τον ηρωικό αγώνα της τελευταίας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της κοινοβουλευτικής του ομάδας που κράτησε όρθια τη χώρα, με τόσες θυσίες» σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Γιώργος Πετρουλάκης, στέλεχος που βρίσκεται στο περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου και στο επιτελείο της καμπάνιας του, αντέδρασε εξίσου έντονα: «Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν σηκώνουμε κεφάλι. Όταν πρωτοκλασάτα στελέχη μας μιλάνε σαν τον Άδωνι. Έλεος. Πραγματικά, έλεος» σχολίασε με ανάρτησή του στο facebook.

Με αιχμηρή ανάρτηση τοποθετήθηκε και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Ξυνίδης που έχει αποχωρήσει από το κόμμα.

«Όλο αυτό το ξεσάλωμα των εκσυγχρονιστικών απολειφαδιών είναι αποτέλεσμα της ενεργοποίησης από την Άννα Διαμαντοπούλου του πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστικού μηχανισμού, όταν αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και μετά το κάθε απολειφάδι ονειρεύτηκε τον εαυτό του και πάλι υπουργό. Και η ώρα που το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε κυβέρνηση Μητσοτάκη ή σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο που ο Μητσοτάκης θα υποδείξει πλησίαζει …» έγραψε στη δική του ανάρτηση.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εστίασε στην ανάγκη για την ενότητα του κόμματος: «Η ανάγκη ενοποιημένου αφηγήματος της παράταξης για την σύγχρονη ιστορική διαδρομή, όχι του ΠΑΣΟΚ, αλλά της χώρας, δεν πηγάζει απλώς από την ανάγκη διαφύλαξης της εσωτερικής ενότητας στο σήμερα, σε μία αναμφισβήτητα δύσκολη πολιτική συνθήκη.

Επιβάλλεται από τον εθνικό και ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε το ΠΑΣΟΚ για να μείνει όρθια η πατρίδα, όταν κάποιοι έχτιζαν πολιτικές καριέρες στο βωμό του εθνικού συμφέροντος και της κοινωνικής συνοχής» σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η ιστορική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτη σχολίασε ο βουλευτής Κιλκίς Στέφανος Παραστατίδης: «Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το ΠΑΣΟΚ απειλήθηκε ακόμη και με την ίδια του την ύπαρξη από την ανεύθυνη προ- και μετά-μνημονιακή στάση της ΝΔ και τα αναδυόμενα λαϊκιστικά κόμματα και ρεύματα της κρίσης.

Αν κάτι μας κράτησε όρθιους έναντι του παραλογισμού εκείνων των ημερών, ήταν το ενιαίο αφήγημα της ιστορικής διαδρομής του ΠΑΣΟΚ, της πολιτικής του προσφοράς, της πλήρους ανάληψης ευθύνης και της προσήλωσής του σε ένα δύσκολο και δυσμενές σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση.» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του.

Διαμαντοπούλου: Ας μιλήσουμε για το σήμερα...

«Πάντως ο κόσμος χάνεται και εσείς δεν πλήττετε με τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ» ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή «Evening Report» του ONE.

«Υπάρχει μία ενιαία και σαφής άποψη, ανεξαρτήτως των εσωτερικών ρευμάτων. Μπήκαμε στα μνημόνια εξαιτίας της διακυβέρνησης Καραμανλή. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Τα στοιχεία είναι πεντακάθαρα. Κι αυτό το ξέχασε και η διακυβέρνηση Τσίπρα και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός έπρεπε να διαχειριστεί μία υπόθεση, την οποία δεν είχε διαχειριστεί κανένας και δεν ήξεραν και οι οικονομολόγοι ακριβώς τι να κάνουν... Αντί λοιπόν να πάμε σε καυγάδες και να ξυπνάμε μνήμες, ας μιλήσουμε για το σήμερα» πρόσθεσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Καταλήγοντας τόνισε ότι: «Ο κ. Χριστοδουλάκης είναι ένας κορυφαίος οικονομολόγος και ένα πολύ καλό μυαλό. Είναι εκτός πολιτικής πάνω από 25 χρόνια. Ήταν υπουργός το 2001. Η παράταξη έχει σαφή άποψη και δε νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δημιουργούμε συγκρούσεις εκ του μη όντος».

Πηγές Χ.Τρικούπη παίρνουν αποστάσεις και από τα δύο στελέχη

Κομματικές πηγές σχολίαζαν μιλώντας στο skai.gr ότι η άποψη του ΠΑΣΟΚ για τις ευθύνες που οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική κρίση είναι ιστορικά καταγεγραμμένες. Σημειώνουν ότι η ανερμάτιστη πολιτική της ΝΔ και του Κώστα Καραμανλή εκτροχίασαν την ελληνική οικονομία και το δημόσιο έλλειμμα και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που έδωσε μάχη ευθύνης για τη σωτηρία της χώρας.

Οι ίδιες πηγές πάντως σημείωναν με νόημα ότι την κρίσιμη στιγμή όπου προέχει η αντιμετώπιση της κυβέρνησης και η ανάδειξη των ευθυνών του πρωθυπουργού για τη συγκάλυψη των ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή, η ανάδειξη της επικίνδυνα αδρανούς εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής σε κοινωνικά ζητήματα, ο καθένας πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Πάντως, η επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι οι Νίκος Χριστοδουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου.

