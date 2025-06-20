ΣΥΡΙΖΑ: Διπλωματική αποτυχία της κυβέρνησης η νέα λιβυκή πρόκληση

Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης, η οποία κατηγορεί την Ελλάδα για απόπειρα υφαρπαγής των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, με αφορμή τον διεθνή διαγωνισμό για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Στην ανακοίνωσή του σημειώνει ακόμη: «Η νέα αυτή λιβυκή πρόκληση, έρχεται σε συνέχεια της συγκρότησης επιτροπής από το κοινοβούλιο της Λιβύης, προκειμένου να εξετάσει την εγκυρότητα του άκυρου και παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου και αποτελεί μια επί της ουσίας απόδειξη της ευθυγράμμισης της Τρίπολης και της Βεγγάζης με όσους απεργάζονται αναθεωρητικά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο».



Ακολούθως στρέφει τα πυρά του στην ελληνική κυβέρνηση κάνοντας λόγο για τη «νέα αυτή διπλωματική αποτυχία» και προσθέτει ότι «αποτελεί προϊόν της άνευ σχεδίου εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πολλώ δε μάλλον τη στιγμή που ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί την Λιβύη. Ο κύριος Γεραπετρίτης οφείλει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ποιο είναι το επίπεδο προετοιμασίας για την εν θέματι επίσκεψη και γιατί προέκυψε μια ακόμη αρνητική εξέλιξη σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων».



Καταλήγοντας αναφέρει: «Η κυβέρνηση οφείλει να ασκήσει άμεσα τις απαραίτητες διπλωματικές πιέσεις σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να συμμορφωθεί η Λιβύη με το διεθνές δίκαιο και να χαράξει παράλληλα μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική με αρχή, μέση και τέλος προκειμένου να σταματήσει να οδηγεί την χώρα από ήττα σε ήττα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

