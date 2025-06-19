Της Δέσποινας Βλεπάκη

Αναταράξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η αναφορά του άλλοτε τσάρου της οικονομίας και νυν μέλους του Πολιτικού Κέντρου του κόμματος, Νίκου Χριστοδουλάκη, ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου θα μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση του 2009-2010 και την οικονομική κρίση με διαφορετικό τρόπο και το πρώτο μνημόνιο να είχε αποφευχθεί.

«Θεωρώ ότι υπήρχε άλλος δρόμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ. Πολλά στελέχη θυσιάστηκαν για να τραβήξουν το κάρο πάνω. Και ο Βενιζέλος και άλλοι. Έδωσαν μάχες για αυτό. Πιστεύω, όμως, ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος δρόμος λιγότερο επώδυνος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλάκης στο ONE.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη δήλωση συζητείται εντόνως και υπάρχει ενόχληση σε στελέχη που πρόσκεινται στο στρατόπεδο του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

Θέση για το ζήτημα εξέφρασε δημοσίως ο Δήμαρχος Αθηναίων, που είχε λάβει έμμεση στήριξη από τον Γιώργο Παπανδρέου λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας επιτέθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «X» στον Νίκο Χριστοδουλάκη.

«Κάνετε μεγάλο λάθος κ. Χριστοδουλάκη με τα όσα είπατε για το Μνημόνιο.

15 χρόνια μετά, μας λέτε ότι ανακαλύψατε έναν άλλον δρόμο, τον οποίο δεν βρήκαν ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Πορτογάλοι, ούτε οι Ιρλανδοί, ούτε οι Κύπριοι, ούτε οι Έλληνες, απέναντι στην κρίση.

Με τέτοιες απόψεις απλώς αθωώνετε τη ΝΔ από τις ευθύνες της και το χειρότερο «αδειάζετε» τον ηρωικό αγώνα της τελευταίας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της κοινοβουλευτικής του ομάδας που κράτησε όρθια τη χώρα, με τόσες θυσίες.

Είμαι βέβαιος ότι ούτε ο κ. Ανδρουλάκης, ούτε τα στελέχη του InSocial ασπάζονται αυτές τις απόψεις» σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Το σίγουρο είναι ότι η επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ στο οποίο συμμετέχουν τόσο ο Χάρης Δούκας όσο και ο Νίκος Χριστοδουλάκης θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πηγές Χ.Τρικούπη παίρνουν αποστάσεις και από τα δύο στελέχη

Κομματικές πηγές σχολίαζαν μιλώντας στο skai.gr ότι η άποψη του ΠΑΣΟΚ για τις ευθύνες που οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική κρίση είναι ιστορικά καταγεγραμμένες. Σημειώνουν ότι η ανερμάτιστη πολιτική της ΝΔ και του Κώστα Καραμανλή εκτροχίασαν την ελληνική οικονομία και το δημόσιο έλλειμμα και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που έδωσε μάχη ευθύνης για τη σωτηρία της χώρας.

Οι ίδιες πηγές πάντως σημείωναν με νόημα ότι την κρίσιμη στιγμή όπου προέχει η αντιμετώπιση της κυβέρνησης και η ανάδειξη των ευθυνών του πρωθυπουργού για τη συγκάλυψη των ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή, η ανάδειξη της επικίνδυνα αδρανούς εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής σε κοινωνικά ζητήματα, ο καθένας πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Πηγή: skai.gr

