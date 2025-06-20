Αντιπολίτευση: Επιμένει στα Τέμπη και ανοίγει τη «βεντάλια» της κριτικής

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν έχουν σκοπό τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αφήσουν στην άκρη την υπόθεση των Τεμπών μόνο και μόνο επειδή η Βουλή αποφάσισε μόνο την παραπομπή του Κώστα Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Το αποτέλεσμα, άλλωστε της απόρριψης των άλλων δυο προτάσεων δεν προκάλεσε κάποια έκπληξη. Ούτε περίμεναν πως θα υπήρχαν διαρροές στη Νέα Δημοκρατία οι οποίες θα ανησυχούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που πιάστηκε ο στόχος των 154 βουλευτών – με όποιο τρόπο και αν έγινε αυτό – άπαντες στην πλειοψηφία ήταν ευχαριστημένοι.

Γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα επιμείνουν στο δυστύχημα των Τεμπών; Θεωρούν πως η διαδικασία μεθοδεύτηκε με τέτοιον τρόπο από τη γαλάζια παράταξη ώστε ο πρώην υπουργός Μεταφορών να «πέσει στα μαλακά» και στην ουσία να αθωωθεί από πολύ νωρίς. Υπάρχουν, ωστόσο μια σειρά από γεγονότα που θα ακολουθήσουν και θα «στριμώξουν» το Μαξίμου. Η προανακριτική που θα συσταθεί για τον Κώστα Καραμανλή όσο και αν διαρκέσει, αλλά και τα δυο δικαστικά συμβούλια που θα συγκληθούν το ένα για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Η υπόθεση θα έρθει και πάλι δυναμικά στο προσκήνιο μέσα από τη δίκη για το χαμό των 57 ανθρώπων τον Φεβρουάριο του 2023. Δεν αποκλείεται να προκαλέσει και ένα νέο γύρο κινητοποιήσεων όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2024. Θα είναι μια μακρά διαδικασία που ενδεχομένως να ξεκινήσει πριν το τέλος του χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση το πολιτικό τοπίο δείχνει μερικώς να αλλάζει. Κάτω από τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζονται από τις τελευταίες μετρήσεις να δίνουν «μάχη» για τη δεύτερη θέση. Διψήφιο ποσοστό θέλουν να πιάσουν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά επιθυμούν να ανακάμψουν άμεσα. Αυτό σημαίνει πως η στόχευση αποκλειστικά στα Τέμπη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μπορεί και τώρα η «βεντάλια» της κριτικής προς την κυβέρνηση να αγγίζει και άλλα ζητήματα, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια στην αγορά και τα εθνικά θέματα, ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνει με πιο εμφατικό τρόπο το επόμενο διάστημα. Οι εταιρίες μέτρησης έχουν δείξει πως η μονοθεματική αντιπολίτευση εστιασμένη στο τραγικό δυστύχημα δεν έχει βοηθήσει. Έχει μεγάλη σημασία ποια εικόνα θα εμφανίζουν δημοσκοπικά πριν τον Αύγουστο τα κόμματα της μειοψηφίας και με ποια «φόρα» θα μπουν στο Σεπτέμβριο όταν θα ξεκινήσει η νέα πολιτική χρονιά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

