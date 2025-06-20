Ο κύκλος των Τεμπών που κλείνει, ο αστερίσκος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η περιπλοκή με Λιβύη

Της Δώρας Αντωνίου

«Έκλεισε ένας κύκλος τοξικότητας που δίχασε και παραπληροφόρησε τους πολίτες» είπε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας με πολίτες στη Θεσσαλονίκη. Η αναφορά του πρωθυπουργού σε κύκλο που έκλεισε κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Άλλωστε, δηλώσεις σε ανάλογο μήκος κύματος έγιναν και από άλλα κυβερνητικά στελέχη χθες. Είναι σαφής η διάθεση της κυβέρνησης να αφήσει πίσω την υπόθεση των Τεμπών, η οποία από τον περασμένο Ιανουάριο κυριάρχησε στην κεντρική πολιτική συζήτηση, πυροδοτόντας αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους και επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο. Και για την ίδια την κυβερνητική πλειοψηφία οι δημοσκοπικές απώλειες ήταν σημαντικές και καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια να ανακτηθούν τα ποσοστά.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραπομπής του Κώστα Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο μπαίνει τέλος σε μια μακρά διαδικασία, η οποία περιελάμβανε την έκδοση πορισμάτων, συζητήσεις στη Βουλή, αιτήματα προανακριτικής, πρόταση δυσπιστίας και συνοδεύτηκε από πολιτική αντιπαράθεση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Όσο και αν στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι από ένα σημείο και μετά κατάφεραν να ανακτήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, είναι κοινός τόπος ότι η διατήρηση κλίματος αντιπαράθεσης και συγκρούσεων στην κεντρική πολιτική σκηνή κανέναν δεν ευνοεί και δεν επέτρεπε στην κυβέρνηση να μετατοπίσει τη συζήτηση εκεί που θεωρεί ότι διατηρεί πλεονέκτημα έναντι των πολιτικών αντιπάλων της: στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας. Εκεί που, όπως αναφέρει στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου, η κυβέρνηση μπορεί να μιλήσει με συγκεκριμένα δεδομένα και με βάση τα αποτελέσματα πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν θεωρητικά και συχνά μηδενιστικά.

Με την επίσκεψή του χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός έδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιώξει η κυβέρνηση να κινηθεί στο εξής: με πολλές περιοδείες - το ζήτησε άλλωστε ο πρωθυπουργός και στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. από τα κομματικά και κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, με μεταφορά της συζήτησης στο πεδίο της καθημερινότητας. Ο κ. Μητσοτάκης περιόδευσε χθες σε έργα στη Θεσσαλονίκη και παίρνοντας αφορμή από την τρέχουσα συγκυρία έβαλε στο τραπέζι και το θέμα της σταθερότητας. «Είμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή, με πολλές κρίσεις οι οποίες έχουν ξεσπάσει ταυτόχρονα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, ως χώρα, ενός νέου εσωτερικού διχασμού. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξαναγυρίσουμε σε εποχές που θέλουμε οριστικά να αφήσουμε πίσω μας. Θέλω να θυμίσω ότι σε λίγες εβδομάδες από τώρα συμπληρώνεται η μαύρη επέτειος του τραγικού δημοψηφίσματος, αφού είχαν κλείσει οι τράπεζες, που παραλίγο να οδηγήσει τη χώρα μας έξω από το ευρώ και ενδεχομένως έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτά τα αφήσαμε πίσω μας».

Είναι ένα στοιχείο στο οποίο η κυβέρνηση θα επενδύσει, υπενθυμίζοντας τις περιπέτειες του πρόσφατου παρελθόντος. Θα επενδύσει, επίσης, στις παροχές. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις για το 2026. Επανέλαβε, πάντως, ότι «όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Τη στιγμή, πάντως, που σύμφωνα με την κυβέρνηση ένας κύκλος σκληρής σύγκρουσης κλείνει, ένας νέος κύκλος, με επίκεντρο αυτή τη φορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των επιδοτήσεων, ανοίγει. Η δικογραφία που στέλνει στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη διαμορφώνει νέα δεδομένα και σίγουρα διαταράσσει το ευθύγραμμο αφήγημα επιτυχίας που η κυβέρνηση θα επιθυμούσε να παρουσιάσει στο εξής.

Παράλληλα, νέες προκλήσεις διαμορφώνονται στο πεδίο της διπλωματίας. Η χθεσινή εξέλιξη με την καταγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης της Λιβύης παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της από την πρόσκληση προσφορών της Αθήνας για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, καταδεικνύει ότι διαμορφώνεται ένα νέο, περίπλοκο και δυσμενές περιβάλλον στις διμερείς σχέσεις. Πρόσθετο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η σχετική ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του έτερου πόλου εξουσίας της Λιβύης, της υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ Βουλής των Αντιπροσώπων, που εδρεύει στη Βεγγάζη, να αναγνωρίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η Αθήνα διαμηνύει ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα επισκεφθεί σύντομα Τρίπολη και Βεγγάζη - περί τις αρχές Ιουλίου. Το κλίμα της επίσκεψης και τα αποτελέσματά της θα καταδείξουν ποιο είναι το νέο πλαίσιο.

