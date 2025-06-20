Θύελλα έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών Νίκου Χριστοδουλάκη που άφησε αιχμές στο κόμμα για τις επιλογές της περιόδου των μνημονίων.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου προχώρησε σε μια αιχμηρή ανακοίνωση καλώντας τον κ. Χριστοδουλάκη να αποχωρήσει από τα κομματικά όργανα, εφόσον διαφωνεί με την επίσημη γραμμή.

«Η άποψη του κ. Χριστουδουλάκη στερείται οικονομικής λογικής. Οι χώρες δεν φτάνουν στη χρεωκοπία μέσα σε μήνες και αιφνιδίως. Δυστυχώς, η χρεωκοπία ήταν αποτέλεσμα πολλών ετών πολιτικής και διαχειριστικής ανεπάρκειας. Όσοι λοιπόν κυβέρνησαν, φέρουν την ευθύνη των πράξεων και των παραλείψεων τους, των λόγων τους καθώς και της σιωπής τους», αναφέρει ενδεικτικά ο ευρωβουλευτής και προσθέσει:

«Το ΠΑΣΟΚ – κατά την άποψη μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας και σίγουρα των ψηφοφόρων και των στελεχών του – κατέβαλλε τιτάνια προσπάθεια να διασώσει την οικονομία από την απόλυτη κατάρρευση με όλες τις τραγικές κοινωνικές συνέπειες που αυτό θα επέφερε. Αυτό επιτελέσθηκε μέσα σε θύελλα πολιτικού τυχοδιωκτισμού και άκρατου λαϊκισμού, που σίγουρα έκανε τον δρόμο μακρύτερο και περισσότερο επώδυνο για όλους τους συμπολίτες μας.

Δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεται ο κ. Χριστοδουλάκης όταν επιλέγει να αναφερθεί σε “λιγότερο επώδυνο δρόμο”. Αν όμως πράγματι αυτή είναι η άποψη του, θα πρέπει να του επιτραπεί να την αναπτύξει ελεύθερα. Συνάμα, βέβαια θα έπρεπε και να παραιτηθεί από τα όργανα του κόμματος».



