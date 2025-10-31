Θύελλα αντιδράσεων για το ξαφνικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ

Σφοδρές αντιδράσεις τόσο στα κόμματα όσο και στις τοπικές κοινωνίες προκαλεί το σχέδιο για ξαφνικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο συντάχθηκαν όλα τα κόμματα, συγκαλούνται εκτάκτως την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 13:00 οι συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Προβληματισμό εξέφρασαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για το φορολογικό νομοσχέδιο οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων: ο Στέλιος Πέτσας (ΝΔ) τόνισε πως «είναι κάτι που πρέπει να το δούμε», υπογραμμίζοντας πως το συγκεκριμένα ζήτημα τέθηκε ήδη κεντρικά και συζητήθηκε χθες σε σχετική τηλεδιάσκεψη. «Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», τόνισε.

Για μία «αιφνιδιαστική απόφαση, χωρίς καμία διαβούλευση» έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), επισημαίνοντας πως πρέπει άμεσα να έρθει στη Βουλή ο πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι υπουργοί προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της επιτροπής.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο» τόνισε ο Νίκος Παππάς (ΣΥΡΙΖΑ), προαναγγέλλοντας την κατάθεση αιτήματος από την Κουμουνδούρου για την έκτακτη σύγκληση των επιτροπών.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, Αθανάσιος Καββαδάς, απάντησε θετικά στο αίτημα της αντιπολίτευσης λέγοντας: «Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα όχι δεκάδες, πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί».

Παράλληλα, το ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση προς του υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας «ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε: Να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς απολύσεις ή αναγκαστικές μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ενισχυθούν οι υποδομές».

Πιερρακάκης: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις

Παίρνοντας τον λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε πως «ασφαλώς για τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι στις αποφάσεις. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ όχι για να κλείσουν αλλά για να αναδιαρθρωθούν» κατά την τοποθέτησή του στο φορολογικό νομοσχέδιο στην Επιτροπή Οικονομικών.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε πως «θα δεχθώ απολύτως ότι η συνθήκη που διέπει και αφορά τα ΕΛΤΑ από την ίδρυσή τους είναι εθνική. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η κυβέρνηση τα στήριξε οικονομικά πάρα πολύ, με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και με μια σχετική εθελουσία έξοδο καθώς παγίως -όχι μόνο επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης αλλά εδώ και χρόνια- το ζητούμενο ήταν τα ΕΛΤΑ να αναδιαρθρωθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν».

Το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σημείωσε ο υπουργός «δεν είναι ένα καινούριο θέμα, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων».

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι σήμερα τα ΕΛΤΑ έχουν μεγάλα προβλήματα στην αναδιάρθρωσή τους. «Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ σήμερα δήλωσε ότι η αλληλογραφία έχει περιοριστεί στο 10% από εκείνη που υπήρχε πριν από δέκα χρόνια» είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε «ασφαλώς και θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις».

Διευθύνων σύμβουλος ΕΛΤΑ: Ελλειμματική λειτουργία και εξαιρετικά μικρή δραστηριότητα

Μιλώντας σήμερα το μεσημέρι στον ΣΚΑΪ 100,3 ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας είπε ότι «το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ, που δουλεύει στα καταστήματα, θα επανατοποθετηθεί σε άλλες λειτουργίες, κατά κύριο λόγο στη διανομή, δηλαδή στην κατ' οίκον εξυπηρέτηση». Ο κ. Σκλήκας πρόσθεσε ότι «κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ», ενώ διευκρίνισε ότι η διανομή τον συντάξεων θα γίνεται όπως ακριβώς γινόταν μέχρι τώρα.

Ανέφερε ότι «από τα 1.000 συνολικά καταστήματα στη χώρα κλείνουν 204, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού που γίνεται τα τελευταία 2 με 2,5 χρόνια».

«Η αλήθεια είναι ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται σε αδράνεια τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ σε όλη τους την ιστορία είχαν μία ελλειμματική λειτουργία», πρόσθεσε ο κ. Σκλήκας, επισημαίνοντας ότι τα καταστήματα που κλείνουν «είναι μονοπρόσωπα, με δύο το πολύ άτομα και τζίρο 5.000 ή 10.000 ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας τους ανέρχεται στα 50.000 ευρώ».

«Αυτό που βγαίνει από την εξίσωση είναι: η ελλειμματική λειτουργία και η εξαιρετικά μικρή δραστηριότητα, όσον αφορά την προσέλευση ιδιωτών σε κάποια καταστήματα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει η δυνατότητα του Πρακτορείου αλλά και των συνεργατών κούριερ που μπορούν να εξυπηρετήσουν.

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι: «Σχέδιο Αρμαγεδδών»

Έντονη είναι η αντίδραση των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας - παράλληλα - ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον Οργανισμό για την Καθολική Υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ.

Όπως σημειώνεται, η επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Η ΠΟΣΤ επισημαίνει ότι η ραγδαία πτώση των εσόδων από το επιστολικό ταχυδρομείο και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λόγω της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις κινήσεις αυτές, κατηγορώντας τη Διοίκηση ότι αποφεύγει να απαντήσει για τις πραγματικές αιτίες.

Η Ομοσπονδία αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε είκοσι χρόνια απουσίας ολοκληρωμένων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και σε διαχρονικές αστοχίες των διοικήσεων, αλλά και στη μόνιμα καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Η υποχρηματοδότηση αυτή, τονίζει, δεν επιτρέπει στα ΕΛΤΑ να επιτελέσουν τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο, διατηρώντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

Η ΠΟΣΤ υπενθυμίζει ότι, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πάροχοι Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας λαμβάνουν εθνικές αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν καμία αντίστοιχη ενίσχυση.

Αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τις φωνές τους ένωσαν σήμερα το πρωί οι δήμαρχοι της Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας, των Τεμπών Γιώργος Μανώλης και του Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Αγιά, Συκούριο και Τύρναβο.

Οι δήμαρχοι σήμερα το πρωί έξω από το κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Λάρισα υπογράμμισαν την ανάγκη να παραμείνουν τα υποκαταστήματα ανοιχτά, για να εξυπηρετούν χιλιάδες κατοίκους των δήμων τους. Μαζί τους και δεκάδες πολίτες των δήμο τους που ζητούν να μπει λουκέτο στα ΕΛΤΑ των περιοχών τους.

Έκαναν λόγο δε για υποβάθμιση των χωριών και καταστροφική ενέργεια, από πλευράς υπευθύνων για τα λουκέτα στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Στα Χανιά, σε διαμαρτυρία για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος στον Πλατανιά προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι «Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά», κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είπαν «όχι» στη διακοπή λειτουργίας των υποκαταστημάτων Πλατανιά, Κολυμβαρίου και Αλικιανού, τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες άτομα.

Στη Ρόδο, η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου του νησιού απέστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό διαμαρτυρόμενο για το οριστικό κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων στην Ιαλυσό, στα Αφάντου και του 2ου καταστήματος της πόλης της Ρόδου.

Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε με ανακοίνωση του και ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης ζητώντας την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης και καλώντας τους βουλευτές να τοποθετηθούν επί του θέματος. Αναστάτωση προκάλεσε και στην Ηλεία η ανακοίνωση για κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Γαστούνη, στα Λεχαινά, στα Κρέστενα, στην Ανδρίτσαινα, στον Λάλα και στην Εφύρα. Φορείς και κάτοικοι μιλούν για νέα κίνηση που δείχνει την εγκατάλειψη του Νομού και ενδέχεται όπως υποστηρίζουν να στερήσει από χιλιάδες Ηλείους πολίτες μια βασική δημόσια υπηρεσία που για δεκαετίες εξυπηρετούσε σταθερά ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες κοινότητες.

Αντιδράσεις προκλήθηκαν και στο Βόρειο Αιγαίο καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ κλείνουν οκτώ υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε μεγάλα χωριά νησιών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό κλείνουν στη Λέσβο τα υποκαταστήματα Αγιάσου και Πλωμαρίου του δήμου Μυτιλήνης, Ερεσού, Μολύβου και Μανταμάδου του δήμου Δυτικής Λέσβου. Ακόμα κλείνουν το υποκατάστημα Μούδρου στη Λήμνο, Καλαμωτής στη Χίο και Ραχών στην Ικαρία.

