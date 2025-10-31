«Τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν έχουν 1-2 άτομα προσωπικό και τζίρο 5.000 ή 10.000 ευρώ», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γρηγόρης Σκλήκας, διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ.

Όπως σημείωσε, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται σε αδράνεια τα τελευταία 30 χρόνια. «Το τακτικό προσωπικό θα τοποθετηθεί σε άλλες υπηρεσίες της εταιρείας», διευκρίνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Σκλήκας.

Πηγή: skai.gr

