Μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να «μην τολμήσει να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ», έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα», όπως δήλωσε. «Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρενέβη άμεσα. Ζητήσαμε να συνεδριάσουν οι επιτροπές της Βουλής, παρουσία και του υπουργού αλλά και του Υπερταμείου. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την άλλη εβδομάδα, αλλά εμείς από τώρα καταθέτουμε μια προειδοποίηση: Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος για να καταλήξει:

«Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».

Πηγή: skai.gr

