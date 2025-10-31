Του Γιάννη Ανυφαντή

Την έκτακτη σύγκληση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου μετά το ξαφνικό λουκέτο σε 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ αποφάσισε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Το αίτημα – που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ – έγινε δεκτό από όλα τα μέλη της επιτροπής, συμφωνώντας πως πρόκειται για ένα «καυτό» ζήτημα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες.

«Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε», τόνισε ο βουλευτές της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, υπογραμμίζοντας πως το συγκεκριμένα ζήτημα τέθηκε ήδη κεντρικά και συζητήθηκε χθες σε σχετική τηλεδιάσκεψη. «Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», τόνισε.

Για μία «αιφνιδιαστική απόφαση, χωρίς καμία διαβούλευση», έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως πρέπει άμεσα να έρθει στη Βουλή ο πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι υπουργοί προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της επιτροπής.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο», τόνισε ο Νίκος Παππάς, προαναγγέλλοντας την κατάθεση αιτήματος από την Κουμουνδούρου για την έκτακτη σύγκληση των επιτροπών.

Απαντώντας θετικά στο αίτημα της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, Αθανάσιος Καββαδάς, διευκρίνισε πως έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές επικοινωνίες προκειμένου να υπάρξει συνεδρίαση με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και των ΕΛΤΑ. Μάλιστα πρόσθεσε πως θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της εν λόγω συνεδρίασης εντός της ημέρας ή το αργότερο έως τη Δευτέρα. «Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα όχι δεκάδες, πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί», τόνισε ο πρόεδρος της επιτροπής.

