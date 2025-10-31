ΕΛΤΑ: Κανένας Έλληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα

Ανακοίνωση για την επέκταση της υπηρεσίας «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μετά την απόφαση για το ξαφνικό λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν δυναμικά στον μετασχηματισμό τους, επεκτείνοντας το μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ' οίκον», που φέρνει όλες τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ απευθείας στην πόρτα του πολίτη», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας, «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς · είναι μια υπηρεσία που φτάνει ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».

Ο θεσμός «ΕΛΤΑ κατ' οίκον» αξιοποιεί το ισχυρό δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, που εξυπηρετούν καθημερινά κάθε γωνιά της χώρας. Οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) και μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων απευθείας στον χώρο του πολίτη.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα.

Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του για προγραμματισμό κατ' οίκον εξυπηρέτησης. Παράλληλα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να προγραμματίζουν ραντεβού με τον ταχυδρόμο της περιοχής τους.

«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο», ανέφερε ο κ. Σκλήκας. «Με το ΕΛΤΑ κατ' οίκον, κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, στο σπίτι του, με τον ίδιο άνθρωπο που τον εξυπηρετούσε πάντα - αλλά τώρα ακόμα πιο γρήγορα, πιο απλά, πιο ψηφιακά και πιο κοντά».

Αναγκαία η αναδιοργάνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ

Η αναδιοργάνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, παραμένουν ελλειμματικά σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ενώ σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, όταν το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί περίπου στο 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας. Πολλά από τα καταστήματα λειτουργούσαν με ελάχιστα έσοδα και ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως ανά κατάστημα.

Επομένως, ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου. Ειδάλλως θα μπορούσε να απειληθεί η επιβίωση συνολικά των ΕΛΤΑ. Η συνέχιση της λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και περιορισμένη προσέλευση πελατών δεν θα ήταν βιώσιμη επιλογή.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Προηγήθηκαν η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη.

Σε κάθε νησί λειτουργεί τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα.

Σσε περιοχές όπου δεν υπάρχει πλέον φυσικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση παρέχεται μέσα από το δίκτυο των αγροτικών ταχυδρόμων, κινητών μονάδων, συνεργαζόμενων σημείων και πρακτορείων με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία και τις ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Καθημερινά, περισσότεροι από 1.400 ταχυδρόμοι, 500 συνεργάτες ΕΛΤΑ και 400 διανομείς συνεργατών της ΕΛΤΑ Courier, εξυπηρετούν πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί με τη μετακίνηση προσωπικού από τα καταστήματα που αναστέλλουν λειτουργία, ενισχύοντας τη διανομή και τη συχνότητα εξυπηρέτησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΛΤΑ παραμένει στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής. Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του. Το προσωπικό αξιοποιείται σε νέες, πιο παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας κρίσιμους τομείς όπως η διανομή, οι υπηρεσίες πελατών και οι ψηφιακές λειτουργίες. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει ενεργά στη νέα εποχή του Οργανισμού.

Τα ΕΛΤΑ παραμένουν παρόντα σε όλη τη χώρα, με νέες μορφές λειτουργίας, σύγχρονα εργαλεία και ανθρώπινο πρόσωπο. Στηρίζουν την περιφέρεια, επενδύουν σε τεχνολογία, εκπαίδευση και εξοπλισμό, και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο, αξιόπιστο και ανθρώπινο ταχυδρομείο που υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια και σεβασμό.

