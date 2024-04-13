Μεγάλη κινητικότητα στην «αριστερή πολυκατοικία»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε λιγότερο από 60 μέρες θα ανοίξουν οι κάλπες και στην «αριστερή πολυκατοικία» οι διεργασίες έχουν πάρει «φωτιά». O Στέφανος Κασσελάκης την εβδομάδα που πέρασε αποφάσισε να αντεπιτεθεί στην κυβέρνηση και με τον «αέρα» καλών δημοσκοπικών δεδομένων, που δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στη δεύτερη θέση, ανέβασε τον πήχη των ευρωεκλογών. Μιλάει πλέον για την πρωτιά του κόμματος επιχειρώντας να συσπειρώσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους που από τον Σεπτέμβριο και μετά αμφιταλαντεύονται για το τι θα ψηφίσουν. Έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση, μόλις χθες έκανε τρεις (φόρουμ Δελφών, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ TV, εκδήλωση στη Νέα Σμύρνη). Στους Δελφούς εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ψαλίδα ανάμεσα στη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσει κι άλλο μέσα στον επόμενο μήνα, δηλώνοντας παράλληλα πεπεισμένος ότι μπορεί το κόμμα του να εκπλήξει την Ευρώπη στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί αναμένεται ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα ζητήματα της ακρίβειας και τα Τέμπη, να επιμείνει στον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση τα κονδύλια του ταμείου Ανάκαμψης, μετά την αποκάλυψη του Politico και της δημοσιογράφου Νεκταρίας Σταμούλη, σύμφωνα με την οποία, 2,5 δισ. του Ταμείου έχουν διοχετευθεί σε μόνον 10 εταιρίες.

Δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ψήφο των ομογενών ο Στέφανος Κασσελάκης αναχώρησε σήμερα το πρωί για τη Νέα Υόρκη όπου θα έχει σειρά επαφών. Θα παραστεί στην παρέλαση των ομογενών στην 5η Λεωφόρο, για την 25η Μαρτίου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων μεταβαίνοντας τόσο στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, όσο και στο εορταστικό πρόγευμα στο ξενοδοχείο «Pierre», πριν από την έναρξη της παρέλασης στη 1:30 μετά το μεσημέρι της Κυριακής, όπου και θα παρελάσει ως επίτιμος τελετάρχης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει προγραμματίσει συνάντηση με στελέχη της AHEPA, ενώ τη Δευτέρα στις 10:30 το πρωί θα βρίσκεται στην Αρχιεπισκοπή, όπου και θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.Ελπιδοφόρο. Στις 12:00 το μεσημέρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έχει συνάντηση με επιχειρηματίες και επενδυτές, ενώ στις 5 το απόγευμα θα δει στελέχη των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών (Democratic Socialists of America – DSA). Στις 6:15, το απόγευμα θα μεταβεί στο εστιατόριο «Διόνυσος» στην Αστόρια, προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους κυπριακών σωματείων, ενώ στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης. Επόμενος σταθμός θα είναι η Ουάσιγκτον.

ΚΚΕ

Στο ΚΚΕ κινούνται σε ρυθμούς ευρωεκλογών, καθώς την Κυριακή το πρωί θα παρουσιαστούν οι 42 υποψήφιοι του κόμματος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα απευθύνει ομιλία παρουσιάζοντας τις πολιτικές προτεραιότητες του Περισσού. O γενικός γραμματέας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα με μια βαλίτσα στο χέρι. Μετά τις περιοδείες στο εσωτερικό ετοιμάζεται να βρεθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις 21 Απριλίου θα αναχωρήσει για τον Καναδά. Θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία της ελληνικής κοινότητας, με εργατικούς συλλόγους, με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Καναδά και θα μιλήσει σε συγκεντρώσεις, που θα διοργανώσουν η Κομματική Οργάνωση στο Μόντρεαλ και η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ στο Τορόντο. Στις 25 του μήνα θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη.

Νέα Αριστερά

Την εβδομάδα που μας έρχεται η Νέα Αριστερά θα λανσάρει επισήμως την καμπάνια της «6+1 προτεραιότητες για να αλλάξει η ζωή μας». Αυτές είναι:

1. Πόλεμος στην ακρίβεια

2. Φορολόγηση του πλούτου

3. Όχι στα F35 – Χρήματα για Υγεία και Παιδεία

4. Δίκαιη πράσινη μετάβαση

5. Στέγη για όλες και όλους

6. Χωρισμός κράτους εκκλησίας

6+1 Συγκάλυψη τέλος

Σε σύσκεψή με το επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε: «το στοίχημά μας δεν είναι να είμαστε άλλο ένα κόμμα. Το στοίχημα για την Νέα Αριστερά είναι να αποτελέσει ένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα που κάνει τη διαφορά στο πολιτικό σύστημα γιατί επιμένει ότι οι λύσεις στα μεγάλα προβλήματα είναι στα αριστερά. Εμείς απορρίπτουμε τη θολή ρητορεία που λέει τα πάντα χωρίς εντέλει να λέει τίποτα». Σύμφωνα με κομματικές πηγές ο κ. Χαρίτσης υποστηρίζει επίσης ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στις διάφορες εκδοχές του τραμπισμού και του ακροδεξιού λαϊκισμού, λέγοντας με ειλικρίνεια και σαφήνεια αυτό που πιστεύει και προτείνει στους πολίτες, «Είμαστε Αριστερά, ανοιχτά και περήφανα».

Ο κ.Χαρίτσης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, σχετικά με τη χορήγηση 2,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε 10 μόλις μεγάλες εταιρίες σύμφωνα με το Politico. Έρευνα διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πλεύση Ελευθερίας

Σε νέες ενέργειες για το δυστύχημα στα Τέμπη τόσο κοινοβουλευτικές όσο και νομικές – ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων – προσανατολίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η επικεφαλής του κόμματος κατέθεσε στη Βουλή για 15η φορά επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για το θέμα των γυναικοκτονιών. Εγκαινιάζοντας μια σειρά από παρεμβάσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο την εβδομάδα που πέρασε ζήτησε να μάθει από την αρμόδια υφυπουργό, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για σημαντικές ελλείψεις. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν οι πρώτοι ευρωβουλευτές.

