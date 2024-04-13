Τη Βοστώνη επισκέπτεται ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των ενεργειών για τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030».

Ο υπουργός 'Αμυνας συναντήθηκε με διακεκριμένους ομογενείς, μεταξύ αυτών ο επιχειρηματίας Γιώργος Αντωνιάδης, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2023 είναι πρόεδρος των επιτρόπων του Κολλεγίου Αθηνών στις ΗΠΑ, ο Κωνσταντίνος Σπηλιάκος, της εταιρείας κυβερνοασφάλειας EOS Systems, o Παύλος Τσιτσόπουλος, πρόεδρος της Ομογενειακής Οργάνωσης Επιχειρηματιών «ΑΩ», η Ειρήνη Ηλιακή, λοιμωξιολόγος στο Cambridge Health Alliance (ανιψιά του πεσόντος εν ώρα καθήκοντος Σμηναγού Κ. Ηλιάκη), ο επιχειρηματίας Γιώργος Φραγκιουδάκης, η Μαρίνα Χατζόπουλος, πυρηνικός φυσικός και ο επιχειρηματίας Σταμάτης Αστράς.

Ο Νίκος Δένδιας ανέλυσε στους συμμετέχοντες τις προκλήσεις ασφαλείας στο διεθνές περιβάλλον και στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας, οι οποίες απαιτούν τη μεταρρύθμιση που προωθεί για τις Ενόπλες Δυνάμεις της χώρας με την «Ατζέντα 2030» και συζήτησε σχετικά με τη δυνατότητα συμβολής της Ομογένειας, σε ζητήματα καινοτομίας και τεχνολογίας.

Ο υπουργός 'Αμυνας στη συνέχεια επισκέφθηκε το κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο ΜΙΤ. Συναντήθηκε με καθηγητές στο τομέα της μηχανικής, οı oποίοι έχουν συμβόλαια με το αμερικανικό Πεντάγωνο και την Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), που είναι η αρμόδια υπηρεσία έρευνας και ανάπτυξης του υπουργείου 'Αμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αμερικανικό στρατό.

Ο διακεκριμένος ερευνητής του ΜΙΤ, Μάικλ Μπέντζαμιν, ενημέρωσε τον Νίκο Δένδια για τις εκπληκτικές δυνατότητες των αυτονόμως κινουμένων συστημάτων στη θάλασσα και κάτω από αυτήν, με τον υπουργό 'Αμυνας να εκφράζει το ενδιαφέρον για συνεργασία και ενδεχόμενη κατασκευή μέρους αυτών και στην Ελλάδα.

Επόμενοι σταθμοί ήταν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα Fletcher School και Harvard Kennedy School, στο οποίο ο κ. Δένδιας συζήτησε με φοιτητές για τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο γεωπολιτικών αλλαγών.

Μιλώντας σε καθηγητές και φοιτητές, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίονα, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, όπως ήδη συμβαίνει με την επιχείρηση «Ασπίδες», που βρίσκεται σε εξέλιξη στον κόλπο του 'Αντεν.

Τον υπουργό 'Αμυνας συνόδευσε στις επισκέψεις και συναντήσεις, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστώνη, Συμεών Τέγος.

Την Κυριακή 14 Απριλίου, ο Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στη Ν. Υόρκη, καθώς θα είναι ο τελετάρχης της φετινής μεγάλης ελληνικής παρέλασης στη 5η Λεωφόρο, ενώ θα παραστεί και σε ομογενειακές εκδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.