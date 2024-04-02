Στα Καλάβρυτα σήμερα ο πρωθυπουργός

Επίσκεψη στα Καλάβρυτα πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και το Δημαρχείο Καλαβρύτων και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με πολίτες στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων.

Μετά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Τόπο Θυσίας των Καλαβρύτων, στον λόφο του Καπή, ενώ στις 14:00 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων.

Πηγή: skai.gr

