Στα Καλάβρυτα σήμερα ο πρωθυπουργός

O κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και το Δημαρχείο Καλαβρύτων και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με πολίτες στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων

Μητσοτάκης

Επίσκεψη στα Καλάβρυτα πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και το Δημαρχείο Καλαβρύτων και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με πολίτες στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων.

Μετά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Τόπο Θυσίας των Καλαβρύτων, στον λόφο του Καπή, ενώ στις 14:00 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων.

