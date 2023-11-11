«Το προεδρείο δεν δέχτηκε καν να μπει η πρότασή μας σε ψηφοφορία» επισήμανε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος λίγο μετά την αποχώρηση της Ομπρέλας (μαζί με την ομάδα Αχτσιόγλου και τον Διονύση Τεμπονέρα) από τη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα μετά από την ομιλία του προέδρου και των δυο γραμματέων, η Έφη, ο Διονύσης και εγώ κάναμε μια διαδικαστική πρόταση να συζητηθεί πρώτα το θέμα που έβαλε ο πρόεδρος για το δημοψήφισμα. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει συζήτηση κάτω από την σκιά ότι μπορεί να γίνει δημοψήφισμα (…) Προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Το προεδρείο δεν δέχτηκε καν να μπει η πρότασή μας σε ψηφοφορία. Είπα να πάει στο τέλος, άρα θα συνεχίσει να υπάρχει σκιά πάνω από την επιτροπή και άρα αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε» δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Έχω υποστηρίξει το κόμμα του 32%, του 17%, και θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα υποστηρίξω και το 3% και το 0,3%. Συζήτηση υπό την απειλή διαγραφών και δημοψηφίσματος, δηλαδή λιντσάρισμα δεν μπορεί να γίνει. Να μιλάς για πέμπτη φάλαγγα, αυτό από αριστερό άνθρωπο δεν το έχω ακούσει» σχολίασε αιχμηρά για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσακαλώτος πριν την αποχώρηση από τη συνεδρίαση της ΚΕ.

«Αντικαταστατική, αντιδημοκρατική η πρόταση Κασσελάκη»



«Η πρόταση του προέδρου για διεξαγωγή δημοψηφίσματος και παραπομπή σε δημοψήφισμα είναι μια πρόταση αντικαταστατική βαθιά διχαστική και αντιδημοκρατική. Ζητήσαμε την άμεση ανάκληση ή να τεθεί στην κρίση της κεντρικής επιτροπής. Από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε δεκτό αποχωρούμε από την συνεδρίαση» τόνισε από πλευράς του ο Διονύσης Τεμπονέρας.



Στην ερώτηση αν πρόκειται για αποχώρηση από το κόμμα, απάντησε «θα συνεδριάσουμε σύντομα και θα σας πούμε».



