Την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, επισκέφθηκε στις 11 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Οπως είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες πρόκειται να ζητήσει διαλεύκανση της υπόθεσης αναφορικά με τις καταγγελίες περί μοντάζ στους διαλόγους των μηχανοδηγών των τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη.

«Αυτό το αδίστακτο χέρι, πρέπει να μάθουμε ποιο είναι. Γι’ αυτό, επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαι στον Άρειο Πάγο. Γιατί πρέπει να υπάρξει έρευνα, άπλετο φως, και ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια.



Ποιοι είναι αυτοί που είχαν την προτεραιότητα εκείνο το βράδυ, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είχε δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηριστικά την προηγούμενη Παρασκευή.

