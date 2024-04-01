Συγχαρήρια του δημάρχου Αθηναίων στον Ιμάμογλου για την επανεκλογή του

Συγχαρητήρια έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στον Εκρέμ Ιμάμογλου για την επανεκλογή του στον δήμο Κωνσταντινούπολης.
Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το όραμά σου για μία πόλη σύγχρονη και δημοκρατική αποτελεί πηγή έμπνευσης εντός και εκτός Τουρκίας».
Καταλήγοντας ο Χάρης Δούκας δίνει τα συγχαρητήρια του στα τουρκικά γράφοντας «Başarılar diliyoruz!»
Δείτε την ανάρτηση:
Η επανεκλογή σου επισφραγίζει την πολύ επιτυχημένη θητεία σου. Το όραμά σου για μία πόλη σύγχρονη και δημοκρατική αποτελεί πηγή έμπνευσης εντός και εκτός Τουρκίας. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα είναι αγαστή, με γνώμονα τις κοινές μας αξίες και την αποφασιστική δέσμευσή μας για την καταπολέμηση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας.
Tebrikler @imamoglu_int!— Haris Doukas (@h_doukas) April 1, 2024
