Συγχαρήρια του δημάρχου Αθηναίων στον Ιμάμογλου για την επανεκλογή του

Συγχαρητήρια έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στον Εκρέμ Ιμάμογλου για την επανεκλογή του στον δήμο Κωνσταντινούπολης.

Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το όραμά σου για μία πόλη σύγχρονη και δημοκρατική αποτελεί πηγή έμπνευσης εντός και εκτός Τουρκίας».

Καταλήγοντας ο Χάρης Δούκας δίνει τα συγχαρητήρια του στα τουρκικά γράφοντας «Başarılar diliyoruz!»

— Haris Doukas (@h_doukas) April 1, 2024

