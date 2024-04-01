Λογαριασμός
Συγχαρήρια του δημάρχου Αθηναίων στον Ιμάμογλου για την επανεκλογή του

Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το όραμά σου για μία πόλη σύγχρονη και δημοκρατική αποτελεί πηγή έμπνευσης εντός και εκτός Τουρκίας» 

Δούκας

Συγχαρητήρια έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στον Εκρέμ Ιμάμογλου για την επανεκλογή του στον δήμο Κωνσταντινούπολης.

Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το όραμά σου για μία πόλη σύγχρονη και δημοκρατική αποτελεί πηγή έμπνευσης εντός και εκτός Τουρκίας». 

Καταλήγοντας ο Χάρης Δούκας δίνει τα συγχαρητήρια του στα τουρκικά γράφοντας «Başarılar diliyoruz!»

