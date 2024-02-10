Σταϊκούρας: Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο

Η Ελλάδα κατάφερε να διανύσει με επιτυχία το δρόμο της ανάκαμψης μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας στην εκδήλωση: «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη», που διοργάνωσαν η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη Θεσσαλονίκη, για το πολυδιάστατο θετικό αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην οικονομία και την κοινωνία.

«H ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα. Επέστρεψε, δυναμικά, στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Μεγεθύνεται, πλέον, με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη, από ουραγός σε επιδόσεις την προηγούμενη τετραετία. Τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιήθηκαν και βελτιώνονται. Η Ελλάδα καλύπτει σημαντικό μέρος του επενδυτικού κενού, με τη βοήθεια και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επεκτείνεται σε νέες αγορές και γίνεται όλο και πιο εξωστρεφής. Όλα αυτά τα καταφέρνουμε οικοδομώντας τις πολιτικές μας στους ακρογωνιαίους λίθους της ισχυρής βούλησης, της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «σήμερα καθίσταται σημαντικός ο ρόλος των βιώσιμων υποδομών και των σύγχρονων μεταφορών. Άλλωστε, τόσο στη θεωρία όσο και την πράξη, ο ρόλος των υποδομών και των μεταφορών είναι σημαντικός για τη μεγέθυνση και την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, για την ολόπλευρη ισχύ της πατρίδας. Γι' αυτούς τους λόγους, σχεδιάζουμε, δρομολογούμε και υλοποιούμε συγκεκριμένες δέσμες πολιτικών πρωτοβουλιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

