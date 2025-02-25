«Για την απόληψη χωμάτων στο σημείο σύγκρουσης των τρένων δεν προηγήθηκε παραγγελία, ούτε από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, ούτε από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας», αναφέρεται σε έγγραφο της Εισαγγελίας Λάρισας που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε απάντηση ερώτησης που είχαν καταθέσει 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μπάρκα. Την ερώτηση είχαν απευθύνει στους υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη και ζητούσαν, μεταξύ άλλων, να ενημερωθούν αν «υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για την απομάκρυνση του χώματος από την περιοχή και, εάν όχι, ποιος έδωσε την εντολή για την εν λόγω διαδικασία». Η ερώτηση υπό τον τίτλο ««Καταγγελίες για παρεμπόδιση της έρευνας στο δυστύχημα των Τεμπών και ευθύνες των εμπλεκόμενων αρχών», είχε κατατεθεί στις 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή μια ημέρα πριν την κατάθεση πρότασης σύστασης επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης από το ΠΑΣΟΚ.

Την 21η Φεβρουαρίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης διαβίβασε στη Βουλή το από 7 Φεβρουαρίου 2025 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας στο οποίο αναφέρεται ότι για το ζήτημα της απόληψης των χωμάτων στα Τέμπη, «μετά από διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων και ακολούθησε συσχέτιση με την δικογραφία (ΑΒΜ 2023/49/ΕΓ4-23/3) που χειρίζεται ο Εφέτης Ανακριτής» και ότι «οι εμπλεκόμενοι κατηγορούμενοι έχουν ήδη απολογηθεί ενώπιον του Εφέτη-Ανακριτή».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, καταλήγει στο διαβιβαστικό του έγγραφο, ότι για τα λοιπά θέματα που ζητούν απαντήσεις οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αρμόδιος να τους ενημερώσει είναι ο συνερωτώμενος υπουργός» (σ.σ. υπουργός Προστασίας του Πολίτη).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

