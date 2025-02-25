Ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης των δικαστικών πραγματογνωμόνων για τα Τέμπη που κλήθηκαν να εξετάσουν τα βίντεο της εταιρείας φύλαξης με την εμπορική αμαξοστοιχία, τα οποία παραδόθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου στον Εφέτη Ανακριτή, σύμφωνα με το Thestival.gr.

Η αίτηση εξαίρεσης βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι είχαν ήδη γνωμοδοτήσει τον Ιούνιο του 2023 για την πυρόσφαιρα, τη φωτιά και την έκρηξη, ενδέχεται να μην μπορούν να γνωμοδοτήσουν αντικειμενικά για αυτή την υπόθεση χωρίς να δημιουργηθεί αντίφαση με την προηγούμενη γνωμοδότησή τους. Σύμφωνα με το πόρισμά τους του 2023, τα έλαια σιλικόνης και οι μετασχηματιστές της αμαξοστοιχίας ήταν υπεύθυνα για το περιστατικό. Ο κ. Μαντζουράνης υποστηρίζει ότι αυτή η αρχική γνωμοδότηση δημιουργεί αμφιβολίες για την αμεροληψία των πραγματογνωμόνων, ενώ επικαλείται και καταγγελίες συγγενών θυμάτων που έχουν καταθέσει μηνύσεις για παραλείψεις και εσφαλμένες εκτιμήσεις.

Επιπλέον, ο δικηγόρος αναφέρει ότι οι πραγματογνώμονες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση για την ανάλυση των βίντεο και επικαλείται σχετική διάταξη του εισαγγελέα Λαμίας, με την οποία είχε εξαιρεθεί πραγματογνώμονας που είχε προηγουμένως εκφέρει γνώμη για το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης πριν τον διορισμό του.

Εκτός από την αίτηση εξαίρεσης, κατατέθηκε και αίτηση για την παροχή αντίγραφων των τριών βίντεο στον Εφέτη Ανακριτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

