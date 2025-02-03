Αρνητική ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας για τον διαχωρισμό της δικογραφίας του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού από τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη.

Ο κ. Αγοραστός μαζί με άλλους έξι υπηρεσιακούς παράγοντες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατηγορείται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για όσα έγιναν μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. Δηλαδή τις παρεμβάσεις στο χώρο (μπάζωμα-ξεμπάζωμα) και την έρευνα για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης (εδώ κατηγορούνται τέσσερις πυροσβέστες).

Λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα της πράξης ο χρόνος παραγραφής είναι μικρότερος σε σχέση με το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών με το οποίο διώκονται σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι στη βασική δικογραφία για τη σύγκρουση (33 από τους 36).

Έτσι με δεδομένο πως η κύρια ανάκριση του εφέτη ανακριτή είναι ακόμα σε εξέλιξη και με ανοιχτά μέτωπα την έρευνα στο υπουργείο Μεταφορών, το πόρισμα του ΕΜΠ για τη φωτιά και την ενδεχόμενη αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train, ζητήθηκε από την πλευρά του κ. Αγοραστού ο διαχωρισμός της δικογραφίας του προκειμένου η δίκη για τις παρεμβάσεις στο χώρο να ξεκινήσει σε χρόνο ανεξάρτητο από τη βασική δίκη για τη σύγκρουση.

Θυμίζουμε πως τόσο ο κ. Αγοραστός όσο και οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι για την παράβαση καθήκοντος, απολογήθηκαν ήδη στον εφέτη ανακριτή.

Να σημειωθεί πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε τεθεί στο Συμβούλιο Εφετών το θέμα του διαχωρισμού της δικογραφίας του κ. Αγοραστού μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας τον Φεβρουάριο του 2024. Πέρυσι τον Απρίλιο το Συμβούλιο συνεδρίασε πάλι για τον διαχωρισμό και η απάντηση ήταν και τότε ίδια. Να παραμείνει δηλαδή η δικογραφία του στη βασική δικογραφία για τη σύγκρουση.

Με βάση αυτή την εξέλιξη οι κατηγορούμενοι μέχρι στιγμής για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα παραμένουν 43 εκ των οποίων οι 36 (στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, πρόεδρος ΡΑΣ κτλ.) κατηγορούνται για τη σύγκρουση και οι εφτά για τα όσα έγιναν μετά.

Τέλος, σε ότι αφορά την προκαταρκτική εξέταση που διενεργεί ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας για το μη προσκομισθέν βιντεοληπτικό υλικό από τον Εμπορικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, σήμερα κατέθεσε δια πληρεξουσίου υπόμνημα ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ την περίοδο του δυστυχήματος και μέχρι να αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στα μέσα Μαρτίου του ’23 ο κ. Παναγιώτης Τερεζάκης.

Ο τελευταίος όπως και ένα στέλεχος εταιρείας που χειρίζεται τις κάμερες, κατέθεσαν ήδη υπόμνημα στον Αντεισαγγελέα όταν κλήθηκαν για εξηγήσεις και πλέον ο εισαγγελικός λειτουργός καλείται να μελετήσει το υλικό που έχει στη διάθεση του και να αποφανθεί αν και για ποιους συντρέχουν λόγοι άσκησης ποινικής δίωξης για το θέμα του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορικό Σταθμό.

