Η Ειδική Επιτροπή για τον Αυτισμό συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά μετά τη συγκρότησή της τον περασμένο Δεκέμβριο υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σκοπός της είναι να προσφέρει διεπιστημονικές συστάσεις για την ουσιαστική βελτίωση της δια βίου υποστήριξης συμπολιτών μας που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν οι πρώτες προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως η επεξεργασία και οριστικοποίηση του ψηφιακού Οδηγού για τον Αυτισμό, ο οποίος θα παρέχει πρακτικές συμβουλές, κυρίως στους γονείς, για ενδεδειγμένες ενέργειες μετά τη διάγνωση ενός παιδιού.
Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος συζήτησαν με την Επιτροπή τρόπους παροχής στήριξης σε όλα τα στάδια της ζωής. Έγινε ανταλλαγή απόψεων για την εκπόνηση ενός οδικού χάρτη με συγκεκριμένες πολιτικές για κάθε ηλικία, ο οποίος θα βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αυτισμό θα είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας, θα έχουν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και δεν θα βιώνουν διακρίσεις.
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, σημειώθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά που διαγιγνώσκονται με αυτισμό μπορούν να παρακολουθήσουν πλήρως την τυπική αγωγή στα σχολεία και τονίστηκε η ανάγκη κατάρτισης περισσότερων δασκάλων και καθηγητών, ώστε τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα να λαμβάνουν την κατάλληλη παράλληλη στήριξη. Επισημάνθηκε επίσης η σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της ειδικής αγωγής.
Για το στάδιο της ενήλικης ζωής, υπογραμμίστηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία είναι η υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση, ενώ σημειώθηκε πως στην Ελλάδα ήδη υπάρχουν πολύ καλά προγράμματα για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η δυνατότητα να καθιερωθεί επίσημη πιστοποίηση για τους νέους που ολοκληρώνουν προγράμματα κατάρτισης. Εξετάστηκαν ακόμα μέθοδοι για την καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας, είτε μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ είτε με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων που αναλαμβάνουν τον ρόλο «οδηγού» στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής ζωής.
Επισημάνθηκε ακόμα η σημασία της ταχείας διάγνωσης και εξετάστηκε το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης μίας οριζόντιας τυποποιημένης εξέτασης σε μικρή ηλικία, ώστε να εντοπίζονται παιδιά που έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσουν συμπτώματα στη συνέχεια.
«Ευχαριστώ για την παρουσία σας και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την Επιτροπή την οποία έχουμε δημιουργήσει. Είχα πάντα πολύ δυνατές αναμνήσεις από αυτή τη συνάντηση την οποία είχαμε κάνει πριν από ένα χρόνο και κάτι», ανέφερε στις πρώτες του κουβέντες στην έναρξη της συνεδρίασης ο πρωθυπουργός.
«Ήταν για μένα πολύ αποκαλυπτική και μία ευκαιρία να εξοικειωθώ πολύ περισσότερο με τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον αυτισμό και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειες, και προφανώς την έλλειψη δημόσιων πολιτικών, συντονισμένων, για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα», συνέχισε.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ασχοληθεί αρκετά με ζητήματα τα οποία αφορούν την αναπηρία και έχοντας ουσιαστικά μεταφέρει την αρμοδιότητα στο επίπεδο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, δίνεται η ευκαιρία για αποτελεσματικότερο συντονισμό σύνθετων οριζόντιων επιτροπών.
Επισήμανε ότι σκοπός αυτής της Επιτροπής είναι να υποδείξει ουσιαστικά μια δέσμη πολιτικών από ειδικούς και από τους γονείς.
«Εμείς αναμένουμε τις προτάσεις σας. O Άκης Σκέρτσος είναι απολύτως ταγμένος σε αυτή την προσπάθεια και, όπως νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε βήματα σε άλλες πτυχές των κοινωνικών μας πολιτικών, πιστεύω ότι το ίδιο θα μπορέσουμε να κάνουμε και για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον αυτισμό. Και ξέρω ότι μέσα στον ορυμαγδό, γενικά, των εξελίξεων και μια επικαιρότητα η οποία διαμορφώνεται ενίοτε και ερήμην ημών, γνωρίζω πολύ καλά ότι το να ζει κανείς με μία τέτοια πρόκληση καθημερινά είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και σύνθετο.
Και πάντα εκφράζω τον θαυμασμό μου σε όλους όσοι αφιερώνουν τη ζωή τους -είτε από, θα έλεγα, υποχρέωση ως γονείς είτε από επιλογή- για να στηρίξουν τα παιδιά και τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του αυτισμού, ότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε και στη συνέχεια για να υλοποιήσουμε και να παρακολουθήσουμε πολιτικές τις οποίες εσείς θα μας υποδείξετε», τόνισε.
Ο πρωθυπουργός έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο ο οποίος αναφέρθηκε σε κάποιες πρώτες παρεμβάσεις.
Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε τα εξής: «Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα, πριν πω δυο λόγια, να αναφερθώ ονομαστικά στην Επιτροπή, γιατί έχουμε πραγματικά μια «dream team», κύριε πρόεδρε. Και νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό από όλους όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα αναπηρίας και ειδικά με τα ζητήματα αυτισμού.
Δεν έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, τον κ. Καραντάνο, δυστυχώς, ο οποίος αναρρώνει από ένα περιστατικό μιας νοσηλείας που είχε και ελπίζουμε να είναι σύντομα καλά και κοντά μας. Με μεγάλη εμπειρία, καταξιωμένος παιδοψυχίατρος-ψυχίατρος. Η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, παιδοψυχίατρος, ο κ. Μάνος Τσαλαμανιός, παιδοψυχίατρος, ο κ. Γιάννης Βογινδρούκας, λογοπεδικός, η κυρία Νεκταρία Σηφάκη, εργοθεραπεύτρια, η κυρία Καίτη Κατσούδα, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας, η κυρία Ελένη Παδιατέλλη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, η κυρία Αντιγόνη Μερτίκα, ψυχολόγος, η κυρία Κατίγκω Χατζηπατέρα – Γιαννούλη, ψυχολόγος, και δύο γονείς, η κυρία Μαρίνα Μοσχόβου και ο κ. Ηλίας Σκοτινιώτης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τη συμβολή σας σε αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει.
Το σχέδιο του πρωθυπουργού και το όραμά του αφορά και επιδιώκει να πετύχουμε μια Ελλάδα με όλους για όλους, όπου κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν είναι αόρατος. Και στην περίπτωση του αυτισμού έχουμε να κάνουμε με μια, μάλλον, αόρατη αναπηρία. Δεν είναι τόσο εμφανής όσο άλλες μορφές αναπηρίας.
Για εμάς, επομένως, βασική και πρώτη προτεραιότητα είναι να αναδείξουμε ότι τα παιδιά, οι άνθρωποι, οι οικογένειες που ζουν με το πρόβλημα του αυτισμού, που βιώνουν την αναπηρία ή την πάθηση που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, είναι ορατοί, είναι στις δικές μας προτεραιότητες.
Με τη βοήθεια σας θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, στην ιδιωτική τους ζωή, στο δημόσιο βίο, στο σχολείο, στην εργασία, στην υγεία, στις μεταφορές, παντού, τα άτομα με αυτισμό και οι οικογένειες τους και να σχεδιάσουμε μαζί πολιτικές που θα βοηθήσουν τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να αισθανθούν, να νιώσουν ότι είναι μέλη της κοινωνίας με τα ίδια δικαιώματα που έχουν και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες.
Έχουμε φτιάξει μια ατζέντα θεμάτων από την καταγραφή που έχουμε κάνει και από τις συζητήσεις που είχατε κάνει με τον πρωθυπουργό, αλλά και μαζί μας, με τα στελέχη του μηχανισμού για την αναπηρία. Είναι ενδεικτικά τα θέματα. Θεωρούμε ότι απασχολούν τους ανθρώπους, τις οικογένειες, τους ειδικούς που ασχολούνται με τα ζητήματα του αυτισμού.
Στόχος δικός μας και της επιτροπής είναι να βελτιώσουμε με ορατό τρόπο τη ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού με παρεμβάσεις στην τυπική και ειδική εκπαίδευση, στη συμβουλευτική που λαμβάνουν από ειδικούς, στις δυνατότητες για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, στη δικανική τους εκπροσώπηση».
